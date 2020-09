A partir de domingo, 27 de setembro, o restaurante JNcQUOI Avenida retoma a tradição chegado o outono, o Cozido à Portuguesa com tudo aquilo a que a este prato respeita no que toca a ingredientes.

O prato de substância que encontramos em diferentes formulações de norte a sul e ilhas, chega à mesa do JNcQUOI Avenida sempre no último domingo do mês e com assinatura do chefe de cozinha António Bóia.

A especialidade da cozinha de conforto inclui orelha de porco, entremeada, chispe, cabeça de porco, galinha, carne de vaca, pernil fumado, seleção de chouriças, morcela e farinheira, mistura de mostardas, feijão branco, arroz vaporizado, couve portuguesa, couve lombarda, nabo, cenoura e batata.

JNcQUOI Avenida Avenida da Liberdade, 182 - 184. Lisboa Contactos: Tel. 219 369 900; e-mail bookatable@jncquoiavenida.com

O Cozido à Portuguesa, disponível por 38 euros por pessoa (o Caldo de Cozido, orça os 10 euros) regressará a 25 de outubro, 29 de novembro e 27 de dezembro.