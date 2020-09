A primeira edição dos jantares vínicos no Audaz decorre a 27 de setembro e é dedicada aos vinhos Quinta de Saes, da Quinta da Pellada, na zona demarcada do Dão. Os vinhos servidos durante o jantar são escolhidos pelo produtor e apresentados por Maria Castro, filha do proprietário da Quinta da Pellada, Álvaro de Castro.

Todos os jantares vínicos têm também uma componente musical, que neste primeiro evento ficará a cargo do saxofonista Alexandre Simões.

A ementa conta com cinco momentos harmonizados com quatro vinhos e inclui novos pratos, mas também propostas já testadas na cozinha do Audaz, como o Flank steak com chimichurri e batatas Hasselback (prato de carne acompanhado de Quinta de Saes Tinto) e o Brookie de chocolate com gelado de banana (sobremesa a harmonizar com Quinta da Pelada Tinto).

A refeição completa-se com Spring roll de beterraba e pó de algas (amuse bouche acompanhado de Quinta de Saes Rosé), Pastinaca em texturas (entrada a casar com Quinta de Saes Rosé), Raia Mousolini e nozes (prato de peixe em harmonização com Quinta de Saes Branco Reserva).

A experiência orça os 37 euros por pessoa e está sujeita a reserva prévia.

Audaz Gastropub Rua 4 de Infantaria, nº 3A, Lisboa Horário: todos os dias, das 12h00 às 23h00 Contacto: tel. 211 349 094

Acresce que ao domingo, a partir das 17h00, é possível degustar a copo, a preços especiais, alguns dos vinhos da garrafeira do Audaz que habitualmente são apenas servidos à garrafa. Quinta João Clara, Bruma, Soalheiro Granit e Quinta de Saes Tobias são algumas das referências que estarão disponíveis na iniciativa Wine Down.