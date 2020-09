É no número 9 da Travessa de São Paulo que vai decorrer o serão animado pela cerveja Trindade, a harmonizar uma seleção de pratos entre peixes e carnes. O jantar no restaurante Lisboa é Linda chega com hora marcada, as 19h30, de dia 23 de setembro e é composto por cinco momentos.

O menu que orça os 40 euros por pessoa, começa com Gravlax de corvina como amuse bouche, harmonizando com uma tradicional cerveja Sagres. Primeiro ato para o que se segue, em torno de cervejas artesanais. A entrada, Sardinha na broa, é servida com uma Trindade Fénix, depois sugere-se Bacalhau confitado acompanhado pela nova Trindade Albert Liège Spelt Ale e Arroz de Pato com uma Trindade Áurea.

Já a sobremesa, Gelado de Profana ou pêssego assado com chèvre e redução de Profana, faz-se acompanhar de uma Trindade Profana.

Ao longo do jantar, guiado pelo Beer Sommelier da cerveja Trindade, Rodrigo Cirilo, será explicada a história por trás da marca, como degustar cada cerveja e desvendar as harmonizações que a cerveja pode ter como elemento de paring.

“Para participar neste jantar cervejeiro é necessário realizar reserva antecipada, através do telefone 210 534 554, e confirmar a mesma através do pagamento de 50% do valor por transferência por MBWay para o telefone 936 237 307”, informa a organização.