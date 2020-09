“Para celebrar a efeméride de 10 de Setembro, data em que se celebram os 264 anos da Real Companhia Velha e da Demarcação da Região do Douro e Porto, e se assinala do Dia do Vinho do Porto, todos os que elegerem a data para visitar o 17-56 Museu & Enoteca da Real Companhia Velha vão ser brindados com a oferta de um cálice de Vinho do Porto e animação alusiva à história da Companhia. Acresce o facto de a entrada no Museu da 1.ª Demarcação ser gratuita e em horário alargado, ou seja, das 12h30 às 21h00”, informa a gestão daquele espaço localizado à beira Douro, em Gaia.

A Enoteca 17-56 traz novidades, nomeadamente a parceria com o Grupo Romando, detentor dos Romando, Romando Privé e Sushi Caffè, em Vila do Conde. Ficam, assim, disponíveis os best sellers asiáticos do Romando, numa carta que conta com várias opções na cozinha japonesa.

Outra novidade é a aposta em pizzas gourmet com a consultoria de Luca di Massa, fundador da Pizzaria +39 ITA. Ainda com origem italiana, há três opções de pasta di grano duro all´uovo.