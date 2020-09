Criado em maio deste ano, o Place, projeto que concebe refeições elaboradas por chefes de cozinha de renome e que podem ser complementados com uma atuação artística ou storytelling de vinhos, decidiu apoiar os artistas nacionais.

Desta forma, a 11 de setembro (19h30), Marvila acolhe um jantar que junta a cozinha de Miguel Laffan e a criatividade dos artistas Tomás Colaço e Sofia Aguiar. Mesa que será harmonizada com os vinhos do produtor Colinas do Douro.

“Todas as regras de segurança estão asseguradas e os lucros gerados revertem integralmente para os artistas envolvidos”, informa a organização, uma parceria das agências Chefs Agency e da Blue Collective.

As reservas para o jantar (145 euros por pessoa) terão de ser efetuadas pelo telefone 938 480 965 ou e-mail raquel.barroso@chefsagency.net