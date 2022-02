O espaço solidário É Um Restaurante reabriu com nova carta de comida de conforto e partilha

O É Um Restaurante, projeto de restauração da Associação CRESCER (Rua de São José, nº 56 em Lisboa), reabriu ao público no final de janeiro com o espaço renovado, reforçando a sua missão de empreendedorismo social, ao dar formação e criar oportunidades de emprego na área da restauração a pessoas em condição de sem abrigo.

Em 2020, como todos os restaurantes, o É Um Restaurante viu-se obrigado a fechar portas devido à pandemia da COVID-19. No entanto, a equipa não ficou parada e, por sugestão dos próprios beneficiários do projeto, readaptou as suas atividades, e desde março de 2019 até dezembro de 2021, os formandos confecionaram e distribuíram refeições a pessoas em situação de sem abrigo na cidade de Lisboa, tendo chegado a distribuir 600 refeições diárias.

A equipa que conduz este projeto é liderada por Américo Nave, diretor executivo da CRESCER, que conta com uma técnica psico-social, os chefes de cozinha Nuno Bergonse (chef consultor que apadrinha o projeto desde o início) e David Jesus (chef executivo), e ainda José Agostinho, o chefe de sala do É um Restaurante.

Peixinhos da horta. É Um Restaurante

“O projeto tem mudado vidas, o que significa que foi uma boa aposta desde o início. Acreditamos que o novo espaço e a nova proposta dos chefs vão proporcionar uma excelente experiência gastronómica, pois apesar deste ser um projeto de cariz social, é um restaurante que pretende ganhar espaço no panorama gastronómico da cidade”, refere Américo Nave, diretor-executivo da Associação CRESCER.

Nesta iniciativa, os selecionados para integrar cada turma (o projeto abriu agora a quarta turma de formandos) começam a sua aprendizagem com um mês de formação técnica na Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Lisboa (ESHTL), ao qual se segue um período de 15 dias junto da Associação CRESCER, onde desenvolvem competências pessoais e relacionais com os técnicos da associação.

Segue-se a formação “on the job”, já no É Um Restaurante, onde durante quatro a seis meses estão ativamente a trabalhar nos serviços de sala e cozinha. O passo seguinte, e para o qual os coordenadores do projeto vão identificando quem está apto, é um estágio num restaurante da região, com vista à posterior integração no mercado de trabalho. Até ao momento, dos formandos que fizeram parte das três turmas formadas pela iniciativa, 50% já estão integrados. É de salientar que no conjunto total de participantes, a grande maioria melhorou consideravelmente a sua situação social e de saúde, que é outro resultado muito positivo de que a Associação CRESCER se orgulha.

É Um Restaurante

Com o espaço remodelado nesta reabertura, e uma capacidade de 30 lugares, É Um Restaurante apresenta uma nova carta, desenvolvida pelos chefs Nuno Bergonse e David Jesus que, em conjunto, desenharam o menu e criaram os pratos que podem agora ser provados no restaurante.

“Reabrimos as portas com o mesmo entusiasmo do primeiro dia, cheios de vontade de surpreender quem nos visita, e de dar uma oportunidade aos nossos formandos. O conceito mantém-se com a comida de conforto e de partilha a ser o prato principal, com a certeza de que quem vem ao restaurante vai ter sempre propostas de qualidade, com ingredientes selecionados, produtos portugueses da época bem confecionados e com alguns elementos surpresa, que acredito que vão gostar, e que por isso vão voltar. É isso que queremos, mostrar bons produtos nacionais, boa comida, e a boa energia do espaço. Sobre a carta não revelo muito mais, têm de vir provar”, afirma o chef Nuno Bergonse.

É Um Restaurante Rua São José, nº 56, Lisboa Contactos: tel. 916 051 969; e-mail reservas@eumrestaurante.pt

O menu é simples em termos de tecnicidade, para permitir a sua execução pelos formandos, mas caracteriza-se também pela sua originalidade e sofisticação, como é o caso da Raia com molho de curcuma e esmagada de batata, o único prato da nova agora desvendado. Todos os outros estão também disponíveis de terça-feira a sábado ao almoço e ao jantar.