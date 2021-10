No Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa o Pecado mora na cozinha de Pedro Miguel Rosa

Com a chegada do outono, Pedro Miguel Rosa apresenta uma nova carta elaborada com os produtos da região onde se insere o restaurante. Como entrada, o restaurante Pecado conta com o presunto local, juntamente com o azeite e manteiga aromatizada. Ainda na abertura da mesa, um Aveludado de abóbora com noz e quenelle de requeijão, tábua de queijos, Ovos cremosos com farinheira e espargos, Croquetes de alheira com mostarda e estragão, Cogumelos selvagens com mix de salada, e vários petiscos da região servidos com maionese de lima.

Como pratos principais, o chefe Pedro Rosa sugere o Polvo grelhado servido com puré de batata-doce, tomate assado e aioli de coentros, Lombo de bacalhau com grão em duas texturas e acelga salteada e, por fim, a Truta com migas de tomate coração de boi e presunto beirão.

Para os apreciadores de carne, as sugestões são: Carré de borrego com puré de cherovia e molho cardamomo, Tornedó de vitela com batata pont neuf e Boletos perfumados com trufa, Cabrito assado com batatinhas de forno e Esparregado, presa de porco preto com puré de feijoca e legumes salteados, Javali servido com brás de alheira e redução de vinho do Porto e a típica Perdiz com batata, castanha e cogumelos selvagens. A ementa conta ainda com opções vegan.

créditos: Restaurante Pecado

Para terminar, nada melhor do que a seleção de pecados: Pão de ló recheado com queijo da serra e telha de amêndoa, Barriga de freira – o típico doce conventual com ovos, pão e amêndoa – Pudim de Abade de Priscos, Mousse de chocolate, Farófias de Santa Luzia, fruta da época, e Papas de carolo com gelado de canela.

Formado pela Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, foi no Hotel Tivoli Lisboa que Pedro Miguel Rosa deu os primeiros passos na cozinha. Natural de Lisboa, acabou por se fixar em terras beirãs por motivos profissionais. Pedro Miguel Rosa, para quem a categoria de chefe de cozinha é algo que se vai preparando e trabalhando ao longo da vida, passou por vários projetos em Portugal, e teve ainda uma experiência internacional na Alemanha. No entanto, foi na Covilhã que começou a chefiar cozinhas de grandes grupos hoteleiros.

Influenciado ao longo do seu percurso profissional, entre outros, pelos chefes de cozinha Santos Escudeiro, Pedro Miguel Rosa, tem ainda como referências internacionais nomes como Aimé Barroyer, Grant Achartz, David Muñoz, Martin Berasategui e Rená Redzepi.

Ciente da riqueza gastronómica da região, Pedro Miguel Rosa tem como objetivo primordial evidenciar nos seus pratos aquilo que de melhor a região beirã tem para oferecer.

Restaurante Pecado Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa Quinta do Convento, Fundão Contactos: tel. 275 249 670; E-mail info@conventodoseixo.com

O restaurante Pecado encontra-se aberto ao público das 12h00 até às 14h30 e das 19h30 às 22h00 e está localizado na antiga capela mor do Convento de Nossa Senhora do Seixo.