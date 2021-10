Muito mar e tradição portuguesa na nova ementa do restaurante Terreiro

No restaurante Terreiro, um dos mais importantes pilares passa pelo respeito pela sustentabilidade, com o chefe de cozinha a utilizar os produtos da época, presentes em cada um dos pratos da ementa.

Para começar, a nova carta apresenta um dos mais típicos pratos da culinária portuguesa, as Pataniscas de bacalhau e camarão, maionese de alho, salsa e lima. De seguida, da seleção de snacks, um dos protagonistas é o Mini prego de picanha, em bolo do caco, manteiga de alho, batata frita caseira ou, para os amantes de marisco, o Camarão salteado com alho, pimenta da terra e ervas frescas, acompanhado com pão grelhado.

Do menu destinado aos mais pequenos faz parte a sopa do dia, três pratos principais à escolha – Esparguete com molho à Bolonhesa, Filete de peixe com batatas Chips ou Bife de vaca com ovo estrelado e batata frita caseira - e a famosa Mousse de chocolate com M&M’s.

créditos: Restaurante Terreiro

A horta do Terreiro faz também parte deste menu com variadas especialidades como a Salada César com alface com molho César, finas tostas com alho, anchovas e lascas de Parmesão, a que se pode adicionar peito de frango grelhado, camarão salteado ou a grande novidade, Picanha de Black Angus. Para o prato principal, podemos escolher entre carne como o Châteaubriand (400 g), molho bearnês, batata ponte nova, esparregado com requeijão do Santo da Serra; peixe, com um tradicional Bacalhau à Braga ou ainda vegetariano com um Risotto de tomate, abóbora, rúcula, champanhe e açafrão.

Restaurante Terreiro Rua Imperatriz D. Amélia, nº 107, Funchal Contactos: tel. 291 213 010; e-mail hostess.palace@savoysignature.com

No que toca à sobremesa, esta inspira-se no clássico português que lhe dá o nome Pastel de nata e uma bica.