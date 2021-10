Três restaurantes, uma taxa de entrega com o novo serviço Multiorder da Volup

“Desde que lançámos a Volup no mercado, em dezembro do ano passado, que a ideia foi crescer sempre a inovar, e a oferecer aos nossos clientes novos serviços e soluções na área do delivery dos melhores restaurantes. Somos a primeira app do setor a apresentar este serviço Multiorder, que acreditamos que vai marcar a diferença.” afirma Alvaro Meyer, CEO da Volup.

“Para aqueles grupos que queiram diferentes tipos de cozinha, já não vai ser preciso fazer três encomendas diferentes, nem pagar três taxas de entrega e rezar para que as entregas cheguem ao mesmo tempo. Com a nossa funcionalidade Multiorder, o pedido total, que pode incluir até três restaurantes, chegará ao mesmo tempo, entregue por um único navigator – os nossos estafetas – e com o pagamento de apenas uma taxa de entrega”, acrescenta o responsável da aplicação.

Alvaro Meyer, CEO da Volup. créditos: Volup

Com esta nova funcionalidade da Volup, os clientes podem encomendar uma refeição completa com pratos dos seus restaurantes preferidos, sempre que estes se encontrem num raio de até 1 Km de distância entre eles. Por exemplo, agora é possível começar a refeição com uma entrada do chefe Vitor Sobral, escolher um prato tradicional italiano do Fiammeta como principal, e terminar com uma sobremesa da Teresa Pyrrait - tudo isto no mesmo pedido, e com o pagamento de apenas uma taxa de entrega.

Muitas vezes, na hora de fazer o pedido para um jantar em família ou entre amigos, a indecisão e as preferências de cada um acabam por gerar discórdia ou atrasar as encomendas. Com este serviço pioneiro da Volup, estes dilemas deixam de existir, uma vez que os utilizadores da app podem encomendar o seu prato principal de acordo com o que mais lhe apetece, juntando no seu pedido diferentes tipos de cozinha, como os tártaros do Misc, as pizzas do Sophia ou os sabores mais portugueses do Pap'Açorda, num só pedido.