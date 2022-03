Disponíveis entre 8 e 13 de março, domingo, os dois pratos criados pelo chef executivo do grupo Mercantina, Natanael Silva, foram inspirados no pão, nas influências espanholas e na própria batalha de Aljubarrota. Apesar de serem duas propostas diferentes, as influências são comuns.

Na Mercantina Alvalade (Praça de Alvalade, nº 6B) a proposta passa por um Ravioli de peixe bicolor (preto e branco) com cremoso molho de tomate à espanhola e croutons (13,5 euros).

Já no Bistro 37 (Avenida da República, nº37) a criação do chef é um Robalo recheado com molho à espanhola enrolado em focaccia, acompanhado de spaghettoni de tomate seco e o seu molho cremoso (14,5 euros). Todas as massas frescas são preparadas diariamente no laboratório de massas do Mercantina Group.