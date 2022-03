Balcão da Esquina do chef Vítor Sobral ancorou na Marina de Cascais

De quarta a domingo, quem visitar o Balcão da Esquina, instalado na Marina de Cascais, pode tomar o pequeno-almoço tardio, ou optar por um brunch, por um almoço ou jantar ligeiro, ou um lanche.

O “Menu Pequeno-almoço Balcão” propõe um repasto constituído por croissant, pão, ovos mexidos, fruta, iogurte, granola, bolo à fatia, compota, queijo ou fiambre (18,5 euros). Para os fãs incondicionais dos ovos, a carta apresenta os “Ovos bem ditos” com molho holandaise e tosta, numa série de versões: Salmão fumado, presunto, abacate e coentros ou Cogumelos e trufa. Também pode escolher um “Ora Bolas” com Ovo escalfado, abacate, batata-doce e sementes de abóbora (8,5 euros).

créditos: NELSON SIZIFREDOO

Para quem leva mais apetite, encontram-se várias as opções de sandes compostas e hambúrgueres diferenciados. Entre as escolhas, refira-se a sandes de Rosbife, creme de abacate e coentros, cebola frita e rúcula, ou uma de Salmão fumado, requeijão e nozes, alface iceberg e geleia de limão (8 euros).

Ainda nas opões da ementa do Balcão da Esquina, saliente-se o Peixe panado em pão brioche e maionese de wasabi e o Peito de frango do campo, curgete grelhada, mostarda e tomate. No capítulo dos crus, refira-se o Ceviche de peixe branco, coco, milho e cebola marinada (14,5 euros).

No que toca aos pratos quentes, destaque para o Hambúrguer de Picanha, queijo cheddar e ketchup de framboesa (11,5 euros).

créditos: NELSON SIZIFREDOO

Ao Balcão da Esquina pode também beber-se um sumo natural ou um cocktail – como o Pina Colada (6,5 euros) - ou mesmo beber um copo de vinho das várias referências disponíveis. A garrafeira da Quinta do Saloio está à disposição para quem quiser comprar um vinho e bebê-lo na esplanada ou no espaço do Balcão da Esquina. Há ainda doces para os mais gulosos: Tarte de chocolate com molho inglês, Quindim, Creme queimado com framboesa macerada, Tarte merengada de lima, chás e kombucha.

Padaria da Esquina na Marina de Cascais Marina de Cascais, Avenida Rei Humberto II Itália – Casa de São Bernardo, Loja 1, Cascais Contactos: tel. 215 909 096

Outra das novidades do espaço na Marina de Cascais é que será possível reservar os serviços do chef para que este vá cozinhar o jantar a casa de quem o desejar, também com produtos da mercearia do Saloio.

O projecto Quinta do Saloio existe desde 1967 com uma generosa seleção de produtos gourmet, na sua maioria nacionais. Mauro e Melissa Passini são o casal responsável por este espaço.