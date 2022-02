Da parceria entre o restaurante Órtea e a mercearia Pistácio, nasce no novo espaço do Órtea Vegan Collective: o Pistácio Bistrô, que intimamente ligado à gastronomia portuguesa, dá lugar à fusão perfeita entre a sazonalidade, cozinha vegan e deliciosos pratos para partilhar.

Com o apoio de pequenos produtores nacionais, o Bistrô inspira-se nos ingredientes especiais da Mercearia Pistácio e na criatividade e técnica da cozinha do Órtea, para criar uma carta pensada para celebrar a tradição portuguesa do petisco, onde todos pratos são 100% de origem vegetal e nacional.

Da mercearia para a mesa, com uma ementa alusiva ao convívio e à partilha, este novo conceito convida a viver uma experiência personalizada, mergulhando numa explosão de sabores inspirados em produtos locais, que podem ser adquiridos na loja.

Prometendo surpreender todos os amantes da cozinha plant-based – mas também os que não são – os sabores deste novo espaço não deixam ninguém indiferente. A carta, que será alternada regularmente, incentiva à partilha de momentos inesquecíveis à volta de pratos como uma Tábua de Queijos Sabores Portugueses, de que são exemplo os vegan Curado Provençal, Semi-Curado Tomate Picante e Cremoso de Alho e Ervas, a que se junta “chouriço” tradicional de soja e doce de abóbora caramelizada caseira ou a Tábua Sabores do Mundo, com queijos à base de plantas como Camembert, Brie e Blue Style, para serem saboreados com crackers de sésamo e gengibre e lasca de chocolate picante.

Para além da seleção de queijos vegetais, o menu inclui ainda Pão Recheado, de fondue com couve romanesca e couve bruxelas, acompanhado por cogumelos para mergulhar, mas também Arroz Cremoso de chouriço e castanhas e, para finalizar sugerem-se as Pêras Bêbadas em vinho branco e especiarias com mousse de chocolate branco e queijo azul, e a indulgente, Mousse de Chocolate.

Os chás e cafés são servidos com petit fours. A refeição pode ser acompanhada por um copo de vinho, ou por Era Kombucha artesanal feita no Órtea, existem ainda opções de refrigerantes com combinações fantásticas como Pêssego e Gengibre, Framboesa e Tomilho, Lima e Erva Mate e Cola Natural.

Para os amantes de Gin, existe o Gin Especial Bistrô com Gin Cura biológico e artesanal, pistáchios tostados, hortelã, limão e soda.

Alargando a alternativa vegana em Lisboa e promovendo a diversidade, o Bistrô vem reforçar a ideia já promovida pelo Órtea, de que a gastronomia à base de plantas é a alimentação mais saudável, criativa e sustentável para o corpo e alma e, que a comida vegan é saborosa, nutritiva e permite explorar ingredientes e combinações deliciosas.

O espaço integra-se no Órtea Vegan Collective – ponto de encontro de produção e retalho de produtos de origem vegetal e nacional – situado na Rua D. Luís I, 19C, em Lisboa e está aberto de quarta a sexta-feira das 18h às 23h e sábados e domingos das 12h às 23h, encerrando segundas e terças-feiras.