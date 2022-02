O Pão de Canela redecorou-se e inovou na carta, mas não perdeu o bitoque e os peixinhos da horta

Começou como pastelaria e “a par do Conventual era o único espaço na Praça”, apresenta Filipa Tavares, uma das gerentes do Pão de Canela, ao lado de Filipa Machado, ou as “Filipas”, como são conhecidas pelos clientes do Pão de Canela. Depois, sentiu a necessidade de se expandir como restaurante, acompanhando o desenvolvimento da cidade. Hoje, é bem mais que um café de bairro. Para muitos é o local de trabalho, o espaço para as festas em família, o ponto de reunião entre amigos.

Volvidas duas décadas, impôs-se o desafio: remodelar o espaço do Pão de Canela, mantendo a sua essência enquanto pastelaria, mas atualizando a decoração para se adaptar aos novos tempos. Face à premissa, a escolha passou por recorrer à designer de interiores catalã, Isabel López Vilalta, conhecida pelo seu portefólio de referência que inclui o três vezes estrelado El Celler de Can Roca (um dos melhores restaurantes do mundo); o hotel Omm, em Barcelona, ou mais recentemente, o hotel Grau Roig em Andorra.

Pão de Canela

O espaço foi todo redecorado com azulejos irregulares com diferentes tonalidades de azul, rematados com peças em latão. Deu-se preferência aos tons quentes da madeira nos painéis das paredes e o ambiente transformou-se com grandes tapetes persas vermelhos, a contrastar com a restante decoração do espaço.

A esplanada do Pão de Canela apresenta-se como uma boa alternativa, também nos dias soalheiros de inverno, pois é aquecida e coberta.

No que toca à ementa, o brunch buffet ao fim de semana ganhou concorrência. Assinado pela chef Joana Duarte (que passou pelo Tapisco como sous-chef ao lado de Henrique Sá Pessoa), o novo menu é um compromisso entre os pratos mais pedidos da casa, como o Polvo à lagareiro (15,5 euros) e o clássico Bitoque na frigideira (12 euros) e novas propostas da cozinha portuguesa.

Bitoque na frigideira. Pão de Canela

Nas opções para partilhar, chegam os Peixinhos da horta com maionese vegan (9 euros) e a Tempura de pota, lima e maionese de coentros (12 euros). No menu do restaurante fez-se espaço para uma categoria de forno com Arroz negro no forno (27 euros/para duas pessoas) e Pulled pork (12 euros) servido com batatas fritas e ovo estrelado. Nas propostas de grelha há Atum braseado (15,5 euros) com alho-francês grelhado e romesco de shoyu.

Pão de Canela

Nas sobremesas, o destaque vai para um prato que é rei – “As farófias da Alice” – que deve o seu nome à mais antiga colaboradora do Pão de Canela, a “mãe da casa” como referem carinhosamente as Filipas.

A acompanhar, destaca-se a carta de vinhos espumantes, brancos, rosés e tintos de diferentes regiões do país, incluindo também referências naturais e biológicas.

A preocupação em ter propostas sazonais vai guiar as mudanças no menu que receberá o verão com novos pratos.

Pudim das Flores Pão de Canela

A Praça das Flores é um ecossistema que subsiste graças aos negócios e moradores do bairro, por isso é também ali que o Pão de Canela tem os seus fornecedores de frescos: grande parte das frutas e legumes vai buscar ao mercado da praça e a carne ao talho residente. Aliás, é muito comum encontrar as caras dos outros negócios da Praça das Flores a tomar um café ao balcão ou a fazer uma refeição rápida na esplanada.

Pão de Canela Praça das Flores, nº 25 a 29, Lisboa Horários: segunda a domingo, das 8h00 às 00h00. Brunch: sábado, domingo e feriados, das 10h00-16h00. Contactos: tel. 213 972 220

São as pessoas que fazem a casa e no Pão de Canela não podia ser mais verdade. Do Gonçalo que não dá festa em que não sirva as farófias da Alice, a pedido de toda a família; à ”tia” Fátima com a sua Jack Russel, a Maria, que vai todos os dias beber café, religiosamente; ao grupo que se junta todas as quartas-feiras, para uma maratona de xadrez; à Anabela, que esteve três meses de recuperação em casa, e recebeu o seu pedido do costume ao domicílio – o Pão de Canela faz parte do dia a dia dos moradores da Praça das Flores.