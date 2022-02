No domingo, 8 de março, todas as mulheres merecem a sua homenagem no dia que lhes é dedicado. Para que a alegria presida às celebrações, o Lisbon Marriott Hotel preparou uma aula de dança exclusiva para mulheres. A orientar a sessão (das 19h00 às 20h00) estará o dançarino e coreógrafo André Madeira.

Por seu turno, o chef António Alexandre, apresentará uma proposta de um jantar/convívio (welcome-drink espumante ou rosé incluído) para celebrar em grande a ocasião no Tapas & Tiles-Café Terrace (18h00 à 1h00).

Na ocasião, o chef António Alexandre apresentará um menu especial de sabores mediterrânicos que, entre outros pratos, contará com Pimentos padrón, Mexilhões à Belga com batatas fritas e pão torrado (entradas); Vieiras braseadas com risotto de framboesas e aneto (prato principal) e petit gateau red velvet com gelado de pistaccio (sobremesa) por 24 euros por pessoa. Além disso, todas as clientes nesta data recebem flores.

O Bar Tapas & Tiles-Café Terrace, está situado no lobby do Lisbon Marriott Hotel, com esplanada, no terraço, com vista para o jardim tropical e piscina do hotel.

No Bar mantém-se a happy hour “Gin O’Clock”, durante a semana, entre as 17h00 e as 20h00, em que é possível pedir dois gins da casa e uma tapa (batatas bravas, croquete de alheira ou focaccia) por 16 euros por pessoa.

Lisbon Marriott Hotel Avenida dos Combatentes, 45, Lisboa

Contacto: Tel. 21 723 5400

Entretanto, aos domingos, das 12h00 às 15h30, o Brunch Buffet criado pelo chef António Alexandre, tem o preço de 30 euros por pessoa, mais 8 euros com o pacote de bebidas (refrigerante, águas, sumos, green and red smothies).