Aos fins de semana, a partir das 23h00, o Mano a Mano apresenta um misto de Blues, Pop e Jazz com o pianista cubano Victor Zamora e a cantora Cherry. A música não é a única atração do restaurante italiano com a mesa entregue ao chef Giovanni Pelegrini.

No elenco de pratos para este final de inverno, as sugestões recaem no Tartare di manzo (12,5 euros) que combina carne de novilho com burrata, rúcula e pistáchio, e o Uovo al tartufo (13,5 euros) com ovos regados com molho pecorino em lascas de trufa e espargos verdes. O Tagliatelle al nero di sepia (14,5 euros) é um prato de massa longa com choco, tinta de choco e molho de tomate. Aqueles que são team risotto podem deliciar-se com o sabor a mar do Risotto di gamberi rossi (28 euros), risotto de carabineiro, burrata e Grana Padano.

Mano a Mano Rua do Alecrim, nº22, Lisboa Contactos: tel.: 914 054 273 ; e-mail: Info@manoxmano.pt

Para acabar, a sugestão vai para o “clássico” Falso cannoli al pistacchio, inspirado no filme “O Padrinho”.

As reservas podem ser feitas pelo site, instagram ou através de contato telefónico 914 054 273.