A 21 de fevereiro, o Al-Lusitano, restaurante do Pavilhão de Portugal na Expo 2020 Dubai, recebe um convidado muito especial. O chef Hans Neuner marcará presença, a partir das 19h30 (hora local), no pavilhão luso inserido na área da Sustentabilidade na exposição mundial que decorre até ao final de março. O menu, composto por sete pratos terá um valor de 1200 dirham dos Emirados Árabes Unidos, o mesmo é dizer, perto de 290 euros feita a conversão entre as duas moedas.

O jantar “Um mundo num país” (o lema de Portugal no certame) será preparado a quatro mãos por Chakall, responsável e chef executivo do Al-Lusitano e Hans Neuner (restaurante Ocean – Vila Vita Parc Resort & SPA).

É conhecida a amizade que une estes dois chefs. Em comum, o facto de terem escolhido Portugal para viver – Chakall há mais de duas décadas e Hans Neuner há cerca de 14 anos -, serem a 4ª e 3ª geração de cozinheiros nas suas famílias, respetivamente; terem ambos passado pela Alemanha ao longo das suas carreiras profissionais; serem irreverentes, cada um ao seu estilo; e terem respeito e paixão pelos ingredientes, produtos e produtores nacionais, independentemente do estilo de cozinha que cada um deles pratica/faz nos seus restaurantes.

O chef Chakall advoga uma cozinha despretensiosa e o chef Hans Neuner, por seu turno, é adepto do “keep it simple” que, contudo, já lhe valeu Estrelas Michelin ao longo dos anos. Será, portanto, curioso perceber o que vão os dois chefs e amigos preparar na noite do próximo dia 21 de fevereiro na cozinha do Al-Lusitano.