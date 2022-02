No Kabuki Experience os menus especialmente desenvolvidos de acordo com a filosofia do chef Andrés Pereda estarão disponíveis apenas ao almoço, neste novo ambiente com vista direta para o Parque Eduardo VII.

Um espaço onde as culturas japonesa e mediterrânea se encontram para dar origem a uma proposta gastronómica materializada em cinco menus de degustação: “Japonês Clássico” à terça-feira, o menu “Família do Atum” à quarta, o menu “Gyoza-Yakitori” à quinta, o “Kabuki Sushi” à sexta e o menu de “Noodles” ao sábado.

Chef Andrés Pereda créditos: Kabuki Lisboa

Para as harmonizações, o head sommelier Filipe Wang selecionou especialmente uma lista de vinhos, cervejas, sakes e chás para acompanhar. Encontra-se também disponível a carta de cocktails de autor com os característicos ingredientes destacados na cozinha Kabuki.

As novidades Kabuki Lisboa não terminam aqui. Desde o início de fevereiro que o bar Kikubari, no piso intermédio, oferece aos clientes a possibilidade de almoçarem na barra. De terça a sábado, os clientes podem optar pelo menu “Bento Bar” (25 euros) ou menu “Bento Kikubari” (35 euros), duas opções de bento-boxes (típica refeição japonesa servida num recipiente em forma de caixa que contém arroz, proteína e legumes em conserva ou cozidos), com uma vista privilegiada para as criações do head barman, Guilherme Godinho.

créditos: Kabuki Lisboa

A sala principal, no piso inferior, disponibiliza também a partir deste mês, o menu à la carte na íntegra, com uma combinação de criações Kabuki e outras opções mais clássicas, para complementar os menus de degustação (100 euros, e 135 euros e a versão ampliada).

Kabuki Lisboa Rua Castilho, nº 77, Lisboa Contactos: tel. 212 491 683; e-mail lisboa@grupokabuki.com

“O Kabuki Experience vem consolidar a nossa filosofia de proporcionar experiências memoráveis aos nossos clientes. São várias as opções, tanto neste novo espaço onde se pode optar por outro tipo de proposta gastronómica, num espaço mais pequeno e intimista, como no bar Kikubari ou na sala principal.”, refere José António Aparicio, presidente do grupo Kabuki.