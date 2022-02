Pratos como a Canja de bacalhau com ovo escalfado, Bacalhau à Moda de Braga, Perna de cabrito à moda de Braga e o Pica no Chão ou ainda as sobremesas como o Pudim Abade de Priscos e as Viúvas de Braga, são apenas alguns exemplos dos pratos incluídos na nova ementa do restaurante El Olivo, casa instalada no Hotel Meliá Braga.

Também no que respeita aos vinhos, o restaurante apresenta novidades à mesa, onde se incluem agora mais algumas opções como Reserva do Comendador, Titan of Douro, Ferro da Ferradosa, Quinta do Ameal Loureiro ou Tojeira Grande escolha, entre outros.

À frente do El Olivo desde janeiro de 2020, o chef Elísio Bernardes define a sua cozinha como sendo “consciente, criativa e em constante evolução, ainda que muito simples e centrada no produto”.

El Olivo Avenida General Carrilho da Silva Pinto, nº 8, Braga Contactos: tel. 253 144 000

O chef refere ainda que “baseado no melhor que se faz em Braga, queremos assumir-nos como referência na gastronomia tradicional, com sabores ancestrais e respeitar as raízes deste povo tão genuíno, o Minhoto”.