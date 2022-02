No comando da cozinha do Espaço Espelho D’Água (Avenida Brasília), o chef Álvaro Fernandes vai preparar a feijoada, de acordo com o método aprendido com cozinheiros que dominam a arte do tradicional prato brasileiro. Na feijoada que apresenta em Lisboa, o chef junta uma porção de feijão triturado e molho de picante, servido com arroz, couve refogada no estilo mineiro, banana empanada e laranja. E, como é de praxe, não falta o famoso caldinho de feijão para a entrada.

Já para embalar a farra gastronómica e fazer o público dançar, este ano a convidada é a DJ Nany, nascida em Recife (Pernambuco, Brasil), multi-instrumentista, performer e poeta. Especializada em música improvisada, que vai do jazz e passa pelo samba e os ritmos nordestinos em geral, a DJ promete criar uma atmosfera imersiva.

“O som será mais pernambucano, o que nos trará o melhor do Carnaval”, conta João Innecco, um dos organizadores, a reforçar a ideia de que Pernambuco faz a “festa da carne” mais animada do Brasil e que terá uma bela representação no Espaço Espelho D’Agua. Nany reforça: “eu não vou começar a falar do Carnaval de Pernambuco porque senão vou revelar o meu lado mais bairrista possível”.

A Feijoada de Carnaval do Espaço Espelho D’Água custa 20 euros e as reservas podem ser feitas pelo info@espacoespelhodeagua.com