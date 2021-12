Lisboa ganhou um novo Banzé com petiscos portugueses de “cara lavada”

O Banzé conta com carta assinada pelo chef Bruno Rodrigues que propõe uma reviravolta na cozinha portuguesa para quem gosta de petiscos. Neste novo espaço no Saldanha, a carta é diversificada com vários sabores do mundo, sempre em formato para picar.

A típica Bifana, com pá de porco, é servida com plumas e a carcaça é trocada pelo bolo lêvedo. Na Salada de polvo, troca-se a cebola pela chalota e o alho apresenta-se em forma de creme. No que respeita às Gambas ao alho, a substituição faz-se entre o refogado de alho e azeite e o molho tailandês.

créditos: Banzé

No que diz respeito à matéria-prima, no Banzé privilegia-se o produto nacional. As carnes são de vaca Mertolenga e o restaurante foi nomeado “Embaixador do Galo Capão”. De novembro a março, os clientes podem degustar no Banzé a Canja de Capão de Freamunde.

Já no que respeita aos pratos de peixe, este provém da costa portuguesa como a Corvina e a Cavala. Para a charcutaria foi escolhida a Manteigaria Silva, uma casa com mais de 130 anos que tem servido várias gerações de portugueses.

Na ementa, há ainda a destacar o Folhado de queijo de cabra (6 euros), as Pataniscas de bacalhau (5 euros), o Prego de bacalhau (7,5 euros), as Amêijoas à Bulhão Pato (12,5 euros), o Bitoque de lavagante (15 euros) e o Brás de alho-francês (6 euros).

créditos: Banzé

Bruno Rodrigues, chef no restaurante Banzé, já passou por alguns dos mais conceituados restaurantes portugueses, como o Tavares, Manifesto e Faz Gostos, tendo também trabalhado em Paris, no verão de 2011, no restaurante do Hotel Le Meurice, numa altura em que este ainda tinha três estrelas Michelin. De regresso a Portugal, passou pelo restaurante Cais da Pedra do chef Henrique Sá Pessoa, Bairro do Avillez, ŌKAH e Erva.

Restaurante Banzé Rua Tomás Ribeiro, nº 41, Lisboa Contactos: tel. 213 140 134

No Banzé a cozinha estará aberta todos os dias, das 12h00 à 00h00, para petiscar a qualquer hora. Numa sala com lugar para 56 pessoas. Chegado o verão há possibilidade de alargar a lotação para a esplanada com capacidade de 24 lugares sentados.