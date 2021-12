Honest Greens dá as boas vindas ao inverno com uma carta repleta de novidades

Dentro dos pratos para partilhar no Honest Greens destaca-se a estreia do Baked Feta, queijo feta grelhado em carvão vegetal no forno Josper com mix de tomate cherry, molho romanesco, mel fumado e tapenade de azeitona preta e tomilho. O Carpaccio de Abóbora do inverno passado volta a fazer parte do menu com smoked ricotta de amêndoa fumada, molho maple syrup, rebentos de legumes, romã, nozes caramelizadas e noz-moscada.

Nos Market Plates há duas variações dentro dos conhecidos Frango Piri Piri e Honest Salmon. O Frango Piri Piri, desossado e marinado na mistura secreta de ervas e especiarias picantes, grelhado em carvão vegetal no forno Josper tem agora um novo molho com pico de pera, açafrão, salsa e coentros. O Honest Salmon é grelhado em carvão vegetal no forno Josper com molho miso (cobertura umami) e furikake caseiro.

Carpaccio de abóbora. Honest Greens

As novidades dos Garden Bowls são marcadas pelo regresso da Winter Burrata à base de pesto de limão, manjericão, noodles de curgete e pistachios e pela entrada do Wild Mediterranean com abacate, cogumelos portobello assados, batata doce sweet chilly , salada de rúcula, pesto de limão, relish pepino e sésamo, creme de abacate e spirulina, molho de tomate seco e sementes de cânhamo e com base de arroz negro com sushizu ou arroz de couve-flor com coentros.

No campo das guarnições há novas opções como o Grilled Avocado, Alcachofra Assada com Puré Trufado, Brocolli com Harissa Verde, Cenouras Assadas com Abacate, Arroz Marroqui, Batata-Doce assada com Maple-Tahini e Batatas Mint-Chimichurri com molho cremoso de alioli e mint-chimichurri.

Winter burrata. Honest Greens

Para os dias frios e chuvosos, na cafetaria há também uma nova bebida estrela, o Pumpkin Latte & Turmeric Latte e no sweet corner a Pumpkin Coco Spice, uma tarte de abóbora, spirulina, frutos secos caramelizados, coco e mix de especiarias.

Honest Greens Alameda dos Oceanos, lote 2.11.01, Lisboa Edifício Amoreiras Plaza, R. Maria Ulrich, nº 1, Loja 11/12, Lisboa

Mantêm-se também disponíveis os menus de pequeno-almoço e lanche (afternoon menu) compostos por opções variadas de ovos, crepes, burritos, tostas, bowls de açaí, entre outros. O menu de pequeno-almoço está disponível nos dois restaurantes Honest Greens (Parque das Nações e Amoreiras) de segunda-feira a domingo, entre as 9h00 e as 11h30. Já o menu lanche está disponível, em ambos os espaços, entre as 16h00 e as 18h30.

Também é possível recorrer ao serviço delivery, a partir das plataformas UberEats, Glovo e BoltFood ou takeaway para ambos os restaurantes.