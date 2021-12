Para a entrada da ementa de Passagem de Ano no Otro, o chef Vítor Sobral sugere Creme de castanhas, trufa e requeijão. Nos pratos principais, há Otro arroz do mar, vieiras e bivalves, para quem não dispensa peixe e marisco. Ainda nos pratos principais, há um mimo de luxo com a melhor carne do mundo: Wagyu, boletus e shimeji. Para a nota doce que se impõe no final da refeição, a sugestão é Brûlé de champahne e farófia, seguida das doze passas à meia-noite. A acompanhar, uma carta de vinhos com referências nacionais e internacionais.

Na última noite do ano, o Otro Restaurante garante música ao vivo, com DJ, uma lista de cocktails em linha com as fragrâncias do grupo Otro – que inclui perfumaria de nicho -, e a possibilidade de surpreender a companhia ao jantar com a oferta de um perfume levado à mesa com pompa e circunstância, debaixo de uma campânula que liberta fumo.

“Quisemos oferecer uma proposta para uma noite ainda mais especial que as outras, que reunisse todos os ingredientes de uma excelente passagem de ano – música ao vivo, champanhes e cocktails seleccionados, num ambiente glamoroso e sofisticado”, afirma Hugo Banha, fundador do grupo Otro, em que se integra o Otro Restaurante, inaugurado em outubro de 2020. “A somar a isso, não podia faltar um jantar à altura da ocasião festiva, com os ingredientes mais nobres a recordarem-nos como é bom viver e celebrar cada ano que começa”, completa o chef Vítor Sobral.

Otro restaurante Rua Rodrigues Sampaio, nº 94, Lisboa Contacto: tel. 963 620 129

O jantar orça os 125 euros por pessoa (sem bebidas). O pagamento é efetuado no ato da reserva. Esta, faz-se através do tel. 963 620 129.