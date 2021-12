O restaurante Memoria, no coração do bairro de Campo de Ourique, é daqueles lugares que apela às recordações dos longos repastos em família ou entre amigos, tal como deve ser também a passagem de ano. Ali o menu orça os 50 euros por pessoa — mais 25 euros com harmonização vínica. A noite arranca com amuse bouche: Ostra gratinada com Prosecco e Parmigiano Reggiano com 24 meses de cura. Para entrada será servido um Tártaro de Novilho “al tartufo”, cogolhos de alface e maionese piamontese.

Como pratos principais, onde não falha a comida de conforto aliada a um toque de irreverência, haverá Linguine com Camarão Tigre e Ossobuco com risotto milanesa. Para sobremesa, a sugestão recai no Profiterole acompanhado de creme de avelã, gelado de baunilha e chocolate quente.

Prato da carta do restaurante Memoria. créditos: Copyright 2019. All rights reserved.

O restaurante Provincia, que mantém a matriz italiana e uma ementa mais criativa e muito ligada à origem dos produtos, festeja a passagem para 2022 também com um menu especial por 95 euros por pessoa — por mais 35 euros junta-se à equação o pairing de vinhos. O menu arranca com um amuse bouche composto por Ostras e Tártaro, seguido logo de uma Tartelete de caranguejo acompanhada por pickles de beterraba e caviar como entrada.

Nos pratos principais, serão servidos um prato de peixe e outro de carne: um Pargo com ervilhas e molho de prosecco e um Ravioli de perdiz e foie gras regado com molho de caça e acompanhado com cogumelos cantarelos e trufa fresca. Para adoçar a refeição, há Lemon curd e merengue e uma sobremesa temática da época festiva, uma Rabanada de Panettone e gelado de baunilha.

Memoria Rua 4 de Infantaria, nº 26A, Lisboa Contactos: tel. 210 998 366 Provincia Avenida da República, nº 48B, Lisboa Contactos: tel. 210 999 604

Na hora da contagem decrescente para o novo ano, ambos os menus incluem um copo de prosecco, passas e frutos secos para saltar de 2021 para 2022.

A reserva é obrigatória e só poderá ser feita por telefone para o Memoria (210 998 366), para o Provincia (210 999 604) ou através do email geral@grupononbasta.pt. Os jantares começam a ser servidos a partir das 19h30.