O Chutnify (Rua Afonso Sanches, nº 53), recente adição à extensa rua, traz os sabores e tradições indianas para a mesa com uma visão de cozinha moderna cheia de herança. Com uma sala ampla e colorida, esplanada e um bar focado nos cocktails de autor sugere para o almoço de 24 de dezembro umas Okra fries (6,5 euros), que consiste em quiabo frito em farinha de grama, gengibre e outras especiarias, para começar a refeição.

Para o prato principal as opções são várias, desde Butter Naan (3 euros), o famoso pão indiano com manteiga, o Konju Curry (14 euros), ou seja, um caril de camarão marinado com um toque de coco, gengibre e sementes de mostarda. Com a vertente picante ainda pode experimentar o Chole bhature with mango pickle (11 euros), um curry especiado e picante de grão-de-bico servido com um pão frito macio e fofo e que acompanha ainda com o pickle de manga caseiro. Para os amantes de vegetais há ainda a opção do Tandoori Gobi (10,5 euros), que consiste em floretes de couve-flor picantes marinadas e torradas numa mistura de iogurte e especiarias aromáticas tipicamente indianas. Para terminar a refeição em bom, a sugestão de sobremesa é o Chocolate samosa with vanilla ice cream (6 euros), um conjunto de dois triângulos recheados com chocolate quente e servidos com gelado de baunilha.

créditos: Maria Mattos

O restaurante La Contessa – Carpaccio House (Rua Alexandre Herculano, nº 95) aposta nas ceias de Antipasti para o Natal e a Passagem de Ano com packs de dez carpaccios de novilho (50 euros), polvo (80 euros) ou salmão (70 euros) e tartares ao quilo, que podem variar entre novilho (80 euros), salmão (85 euros) ou atum (85 euros). O espaço estará aberto entre as 11h00 e as 16h00 de dia 24 de dezembro para almoços e entrega de encomendas. No dia 31, véspera de ano novo, a casa especializada em carpaccios irá funcionar para almoços e entrega de encomendas. Apenas no dia de Natal e no dia de Ano Novo encerra portas.

Contactos: tel. 914 574 446; e-mail carpacciohouse@gmail.com

O Souk (Rua Alexandre Herculano, nº 114), nome proveniente dos mercados tradicionais do norte de África, vai funcionar todos os dias durante as festividades. No dia 24 de dezembro, o espaço que funciona até às 20h00, para servir os almoços e early dinner. As sugestões começam nas entradas com o Menemen (6 euros), um prato obrigatório no pequeno-almoço turco, que consiste em ovos mexidos com molho aromático de tomate e pimentos servidos com pão árabe cozido na hora. Se não o convenceu, existe sempre a opção da Baklava de espinafres e feta (8 euros), um delicado folhado de massa filo com centro de espinafres e feta. Uma mistura de sabores complexos e delicados, uma iguaria para abrir o apetite.

O Bacalhau Zaatar & Humus (18 euros), é uma mistura do bacalhau português com as influências mediterrânicas da Turquia. O bacalhau é assado numa pasta de Zaatar e servido numa cama de húmus, acompanha ainda com batata harrah, pimentos e tomate assado.

créditos: Maria Mattos

Para um prato verdadeiramente diferente pode provar o Sis Tavuk & Morjadara (8 euros). Com origem turca, os sis tavuk são espetadas de frango marinado com iogurte, aqui servido com molho balsâmico e de romã, e acompanha ainda com um exótico arroz de lentilhas morjadara e salada sulta. Para quem prefere evitar a carne, a sugestão é uma iguaria de tradição libanesa, a Morjadara & Kibbeh Vegan (14 euros), um arroz cozinhado com lentilhas e especiarias com topping de cebola caramelizada. Pode acompanhar qualquer um dos pratos com uma sugestão da casa: Herdade do Gamito 2014 tinto ou um Quinta de Perdigáo Encruzado.

Para terminar a refeição existem várias opções. Um Arroz doce (4,5 euros), com sabor fresco da menta, lima e cardamomo, com o contraste do topping feito de amêndoas caramelizadas com canela. Ou ainda pode aproveitar para provar uma Tábua de sobremesas árabes (16 euros), acompanhado com um vinho de Carcavelos Vila Oeiras sete anos.

Para preparar a chegada do novo ano, o Souk oferece também opções especiais, no dia 30 de dezembro funciona com o seu horário normal (12h30 às 23h00). Para começar a refeição e abrir o apetite o delicioso Trio Árabe (11 euros): pão árabe caseiro acompanhado de três molhos, Tzatziki, um molho de iogurte e pepino, Babaganoush, uma pasta de beringela e Húmus, molho de grão de bico; queijo feta marinado e um misto de legumes salteados, Abóbora exótica assada lentamente com especiarias (4,5 euros), tomate e pimentos também assados e condimentados com ervas mediterrânicas (4,5 euros) e, por último, Cenoura e cebola roxa assados com Sumagre, uma especiaria cítrica, e ervas aromáticas (4,5 euros).

créditos: Maria Mattos

Para quem não dispensa sopa à refeição, a Sopa exótica de grão e espinafres (6 euros) é a escolha certa. Servida com pão árabe a sair do forno, uma explosão de sabores inesquecíveis. O prato principal poderá ser uma difícil escolha, entre o Karides, um prato de origem turca, de camarões salteados com tomate seco e especiarias, e o Bife da Vazia com Marmelos Exóticos (18 euros), feito com especiarias e a acidez dos marmelos numa cama de rúcula, acompanha com batata harrah.

Para sobremesa, uma Panna Cotta com topping de espumante e pétalas de rosa (4 euros) ou um Bolo de chocolate e coco, num molho de chocolate e gengibre (4,5 euros). Perfeito para aquecer o coração. A sugestão de bebida são as Sangrias Souk (15 euros/jarro), ótimas para partilhar entre amigos nestas datas festivas.

No dia 31 de dezembro, o espaço terá um menu especial de réveillon com música ao vivo para celebrar a chegada do ano novo. Encerra à 1h00.

Contactos: tel. 211 573 528; e-mail streetfoodbysouk@gmail.com

A steakhouse com cozinhados a carvão, Coal (Rua Afonso Sanches, nº 54), também vai ter um menu para o dia 24. Os aperitivos (8 euros) passam pelas Margaritas, Gin frizz, Mojito ou Vodka Sour de Framboesa. Para acompanhar pode escolher entre as entradas como, por exemplo, Espetada de camarões com molho thai (12 euros) ou o Presunto de Pata Negra (7 euros). Fazendo jus ao nome, para prato principal, tem disponível um bife de atum Coal (18 euros) com molho que também acompanha com arroz de lima (2 euros) e um belo molho de cerveja (3 euros). Para terminar a refeição existem duas sugestões: Sgroppino (4 euros), um sorbet de limão com vodka, rum ou lemoncello) ou Ananás grelhado com gelado de coco (4 euros).

Contactos: tel. 212 462 895; e-mail info@coalcascais.pt

créditos: Maria Mattos

No Moules & Gin (Rua Nova da Alfarrobeira, nº 14) também é possível reservar mesa para os dias natalícios. As sugestões vão além dos moules (mexilhões) e gin. Pode começar a refeição com uma Tábua com tártaro de salmão, tártaro de atum e vinagrete de mexilhão (5 euros) ou uma Tábua de mexilhão panado com molho sweet chilly e maionese (5 euros). Se preferir um clássico da casa existem várias opções também como, por exemplo, o Moules Meunière (13 euros), uma combinação de mexilhão com o molho clássico à belga e natalas ou o Moules à Bulhão Pato (13 euros), com molho tradicional de coentros, azeite e alho. Para acompanhar nada melhor do que os famosos gin’s de todo o mundo que a casa dispõe. O Sharish (7 a 12 euros), português, acompanhado com uma fatia de maça verde; o Nordes (7 a 13 euros), espanhol, com uva branca ou o Roku Gin (7 a 13 euros), japonês, com limão e pimenta.

Contactos: tel. 214 867 604