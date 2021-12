Os espaços Go Natural apresentam diversas sugestões para celebrar a quadra natalícia com propostas gastronómicas inspiradas na época. Desta forma, entre as refeições disponibilizadas, encontra-se o Peru salteado com cogumelos, couve pak-choi, leite de coco e arroz de especiarias. Já para refeições mais rápidas, a sugestão recai na Slim Sandwich de Peru com pesto e tomate cereja seco. Para finalizar a refeição, não poderia faltar uma sobremesa natalícia, de que é exemplo a Pera tinta com mascarpone e especiarias.

Para preparar a ceia de Natal e destinando-se a todos os que gostam de cozinhar para as suas famílias, existe a opção de encomendar, presencialmente nos supermercados Go Natural, ingredientes biológicos tradicionais desta época festiva.

Presença obrigatória das mesas mais tradicionais portuguesas, destaca-se o bacalhau de pesca sustentável e com respeito pelos processos tradicionais de salga e de cura. No que respeita às carnes, a oferta é de origem nacional biológica e destaca-se o peru e o borrego.

Ainda a reter, a oferta de bolos-rei e rainha pensados para agradar a todas as dietas alimentares. A marca Provida terá um bolo-rei biológico e sem açúcar. Já a Pachamama terá uma opção sem glúten, a Padaria da Esquina terá oferta feita à base de massa mãe. As sugestões alargam-se a produtos saudáveis e biológicos, como frutas e legumes da estação, vinhos, frutos secos e chocolates, de que são exemplo as trufas de figo e chocolate biológicas da Quinta da Fornalha.

O Go Natural disponibiliza ainda bolachas solidárias gingerbread man, com o custo de 1 euro que revertem na totalidade para a Associação Salvador, ajudando a fazer a diferença e a mudar a vida de centenas de pessoas com deficiência.