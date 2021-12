Este ano, o Natal à mesa também conta com éclairs

A Leitaria da Quinta do Paço, casa centenária, nascida na cidade do Porto, é conhecida pelo seu chantilly de produção própria e artesanal, variedade de laticínios e os seus éclairs.

Com o Natal, as novidades recaem no Tronco e Coroa de Natal (25 e 20 euros respetivamente), tendo por base a massa choux recheada com bolo de chocolate e chantilly artesanal, cobertura de chocolate de leite, bolo de noz e raspas de chocolate. O nome de ambos advém, precisamente, do formato e decoração que apresentam.

Ainda para a mesa mais doce do ano, a sugestão recai no Éclair Especial de Natal mantendo a base choux, recheado de estaladiço de coco e chantilly artesanal, com cobertura de chocolate branco e coco ralado, pelo valor unitário de 2,8 euros.

Para além dos clássicos de massa choux, fazem ainda parte da gama, o tradicional Pudim, pelo valor unitário de 10 euros, as Bolachas de Gengibre, a 0,8 euros, por unidade e, a novidade deste ano, o Eggnog, pelo valor unitário de 2,2 euros.

A gama está disponível até 6 de janeiro, em qualquer loja Leitaria da Quinta do Paço, por encomenda via UberEats, ou através do site.

A Leitaria da Quinta do Paço possui atualmente 11 lojas, por todo o país: Almada Fórum (Setúbal); Amoreiras Shopping Center (Lisboa); Largo de S. Francisco (Braga); Av. João XXI (Lisboa); Rua de Brito Capelo, Matosinhos (Porto); Centro Comercial Oeiras Parque (Lisboa); Praça Guilherme Gomes Fernandes (Porto); Mercado do Bom Sucesso (Porto); NorteShopping, Matosinhos (Porto); El Corte Inglês, Vila Nova de Gaia (Porto); e MarShopping, Matosinhos (Porto).