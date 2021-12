A Too Good To Go acaba de lançar mais uma ferramenta que nos pode ajudar a ser mais eficazes na luta contra o desperdício alimentar.

A empresa desenvolveu um e-book, com dicas e receitas que ajudam a cozinhar, reaproveitando as sobras dos alimentos em pleno.

Este é um livro digital, gratuito, que a empresa desenvolveu de raiz, recorrendo à criatividade da sua equipa e sugestões gastronómicas oriundas de 15 países. Um verdadeiro (e bonito) guia, para combater o desperdício alimentar, em casa.

Sugestões de receitas de acordo com as 4 estações do ano créditos: Too Good To Go

No livro gratuito “REMIX: Receitas para reaproveitar alimentos”, a Too Good To Go apresenta 29 receitas de 15 países, num livro onde o mote é remisturar, reinventar e reaproveitar.

Faça o download do e-book e guarde estas ideias para aproveitar, por exemplo, as sobras do Natal (ou para qualquer altura do ano) e dê mais criatividade à sua cozinha.