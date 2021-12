O Natal chegou a 4 espaços de brunch no Porto. Conheça as novidades

O Noshi, conhecido pelas suas opções saudáveis no que ao brunch diz respeito, deu as boas-vindas à temporada natalícia com o Cinnamon Roll (2 euros) - com canela - e o Noshi Roll (2,5 euros) - com manteiga de amendoim e creme de chocolate e avelãs. Dois rolos recheados saudáveis e 100% vegan. Estes rolls vão estar disponíveis até ao final do ano.

O Noshi Coffee (Rua do Carmo, nº 11/12) abriu portas em 2017 com um posicionamento de alimentação saudável. Apresenta uma carta que inclui opções de snacks saudáveis, saladas, tostas, pratos e ainda bebidas, entre elas café quente (café de especialidade) e café frio. O Noshi Coffee integra também um conceito de alojamento local, sito no mesmo edifício e uma loja online.

Horário: todos os dias, das 9h00 às 19h00, exceto terça-feira, dia em que encerra para descanso semanal.

Cinnamon Roll. The Foodies Club 2021

O Camélia Brunch Garden (Rua do Passeio Alegre, nº 368) volta a servir a sua rabanada de Natal (3,5 euros), uma receita inspirada na rabanada poveira à qual acresce uma “lava” de ovos moles. Este guilty pleasure estará também disponível para encomenda através do número de telefone 226 170 009.

Situado na Cantareira na Foz do Porto, o Camélia Brunch Garden abriu portas em abril de 2019. O espaço apresenta-se como um “jardim plantado à beira-rio” onde se pode desfrutar de uma refeição, ou simplesmente um cocktail em qualquer dia da semana.

Horário: segunda a sexta das 10h00 às 20h00 e sábado e domingo das 9h00 às 20h00.

Rabanada de Natal. The Foodies Club 2021

O Wilson Café (R. de Cândido dos Reis, nº 73) abriu as suas portas em novembro de 2021 e também não ficou indiferente ao seu primeiro Natal. Para as boas-vindas à quadra criou o Wilson Christmas Cocktail (7 euros), à base de vinho do Porto e framboesas, a acompanhar com panquecas ou fatia de bolo XXL. Este cocktail especial pode ser pedido até ao final do ano.

O Wilson Café, fundado por Wilson e Bianca, ambos proprietários do Negra Café e do W Black Bar, apresenta uma decoração vintage em alusão à música pop. Um espaço cool que apresenta uma carta inspirada no brunch americano, com porções generosas de panquecas, milkshakes, hambúrgueres e bolos.

Horário: terça a sexta das 10h00 à 1h00, sábado e domingo das 10h00 às 2h00. Encerra à segunda para descanso semanal.

Cocktail de Natal. The Foodies Club 2021

A fábrica de gelados Lavoratta (Rua Santa Catarina 357), conhecida pela sua fonte de chocolate non stop, não deixou o chocolate de fora das suas criações natalícias. Ali, podem ser encomendados Pinheiros de Natal de chocolate (a partir de 20 euros), ou ainda saborear uma rabanada com doce de leite (2,5 euros) na companhia da nova coleção de cafés Lavoratta (1 euro) - um expresso servido com caramelo salgado ou cacau ou leite condensado. As novidades natalícias podem ser encomendas através do número de telefone 221 176 549.

A Lavoratta, fábrica de gelados artesanais, nasceu em abril de 2021 com uma oferta que se estende a variações doces e salgadas de crepes e waffles, concebidos sob a consultoria do chefe de cozinha João Pupo Lameiras. O espaço conta mais de 50 lugares sentados distribuídos pelo interior, esplanada interior coberta e pelo deck interior descoberto com jardim vertical.

Horário: de domingo a quarta, das 8h30 às 22h00, e quinta a sábado das 8h30 às 23h00.