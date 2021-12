A fazer justiça à decoração de Natal no hotel InterContinental Lisbon, o Brunch pensado para a quadra festiva inclui sabores tradicionais com a presença, em formato miniatura, do bolo rainha, bolachas de Natal, sonhos e as famosas rabanadas. Na lista de bebidas quentes e frias, há a destacar o chocolate quente de brownie, um café com avelã caramelizada e chantilly ou com um latte de cacau e canela. Já para os mais arrojados, o restaurante sugere também vinho quente com especiarias.

Às panquecas, waffles e ovos benedict juntam-se os ovos rotos e os ovos mexidos com espargos e óleo de trufa.

O Brunch Natalício está disponível nos dias 19 e 26 de dezembro (entre as 11h30 e as 15h00) por 37 euros, por pessoa, com estacionamento incluído. As crianças até aos 12 anos têm um desconto de 50%. As reservas podem ser efetuadas através do telefone 213 818 700 ou e-mail lisha.reception@ihg.com