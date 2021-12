Para quem queira optar por jantar dia 24 neste palácio do século XVIII, o chefe de cozinha Fábio Alves propõe um menu de cinco momentos, que tem início com um Sonho de choco, sapateira e alho fermentado, e que termina com uma Rabanada, gelado de arroz doce, falsa bola de Natal e medronho. Pelo caminho, codorniz, polvo e lombinho de borrego de leite compõe o menu. A proposta inclui harmonização de vinhos e tem um valor de 110 euros por pessoa.

Igualmente com cinco momentos é a sugestão do chefe para o almoço do dia de Natal. A 25 de dezembro, o Suba começa por servir uma Azevia, presunto de pato artesanal e laranja, seguida de Bacalhau, ovo a baixa temperatura, couve portuguesa e grão de bico. Seguem-se ainda pratos de robalo e cabrito, antes de um Fondant de chocolate crocante, ananás dos Açores e yuso. Para esta refeição o valor é também de 110 euros por pessoa, incluindo a harmonização vínica.

créditos: hotel Verride Palácio Santa Catarina

Em dia de festa, e de dar as boas vindas ao ano novo, o Suba recebe os clientes pelas 19h00 com um cocktail de boas vindas. De seguida será servido o jantar e, ao soar das 12 badaladas, acompanhado por champanhe e uvas passas, será altura de assistir ao fogo de artifício no terraço e o miradouro 360o do Suba.

Antes disso, o chefe Fábio Alves propõe um menu de seis momentos, que inclui: Ostra, choco e yuso, Tártaro de vitela maturada a 35 dias, caviar oscietra, salsifis e gema de ovo, Carabineiro, couve-flor e presa 100% bolota, Imperador, cevadinha, sapateira e caril, Pombo royal, marmelo, trufa de inverno e laranja.

Restaurante Suba Hotel Verride Palácio de Santa Catarina Rua de Santa Catarina, nº 1, Lisboa Contactos: tel. 211 573 055; e-mail info@verridesc.pt

Falsa lima, coco e ananás dos Açores, e Chocolate 72%, avelã, folha de ouro e parfait de hibisco. O valor por pessoa para o fim de ano no Suba é de 350 euros, com harmonização de vinhos incluída, e todas as propostas apresentadas requerem reserva antecipada através de email reservations@verridesc.pt ou telefone 211 573 055.