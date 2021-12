Fiel aos pratos que apresenta na cozinha da Fortaleza do Guincho, Gil Fernandes foi buscar para as ementas festivas produtos ligados à tradição gastronómica nacional homenageando o mar, com peixe e marisco frescos da costa portuguesa. O menu de dia 24 de dezembro é exclusivo do jantar, enquanto o de dia 25 é servido ao almoço e ao jantar.

Na noite de consoada, a 24, o chefe de cozinha leva para a mesa Polvo do Algarve com cebolas e enchidos de porco preto, e um Goraz com camarão da costa e couve-flor. Como prato de carne é servido um Cabrito das Beiras, acompanhado de migas de cogumelos silvestres e funcho selvagem. Para adoçar a consoada o chefe de pastelaria Filipe Manhita serve neste menu uma Sericaia com ameixa de Elvas e marmelo.

Pedro Sampaio Ribeiro

No dia 25 de dezembro, o menu é composto por uma Lagosta suada à moda de Peniche, um prato de Peixe Galo com lula dos Açores e alcachofra, e um Lombo de novilho com topinambour, trufa e cogumelos silvestres. Para sobremesa há Bolo de mel, banana da Madeira e poncha.

Ambos os menus incluem snacks e amuse bouche e têm o valor de 125 euros por pessoa, ou de 170 euros, caso se opte pela harmonização de vinhos.

O restaurante da Fortaleza do Guincho está aberto de quarta-feira a sábado, apenas aos jantares, sendo que nos jantares de dia 24 e 25 de dezembro o primeiro turno acontece às 19h00 e o último às 20h30. Já o almoço especial de dia 25 decorre entre as 13h00 e as 15h00. A reserva prévia é obrigatória e pode ser feita através do site.