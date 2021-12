Na confeção do novo menu Saraiva’s foi dada primazia aos produtos de época, com a refeição a inciar-se com um couvert composto por Focaccia caseira, Pão tradicional, Azeitonas marinadas e Pasta de tomate de sol, ao qual se segue uma Sopa de cebola caramelizada, Pão caseiro gratinado com queijo da Ilha de São Jorge e Cebolinho e um Croquete de cozido à portuguesa com mostarda caseira.

A experiência continua com um prato de Espadarte com fumet cítrico, batata-doce e beterraba com cenouras caramelizadas e o clássico Bife à Saraiva’s. Como seria de esperar, o final é doce com o Bolo de chocolate morno com gelado de menta. Este menu vai estender-se pelo novo ano, mesmo terminadas as festas.

Conhecido como um dos clássicos dos anos de 1970, em Lisboa, o restaurante Saraiva’s apresenta, atualmente, uma imagem mais trendy e descontraída, sem deixar para trás o requinte que sempre foi a sua imagem de marca. É um espaço onde se destacam a luz natural e os elementos tropicais, que convivem com algumas peças Bordallo Pinheiro e os apontamentos dos anos 70 como os candeeiros de época e o painel de cerâmica do século XIX, que já existe desde a fundação do restaurante.

Saraiva’s Rua Engenheiro Canto Resende, nº3, Lisboa Contactos: tel. 213 404 010; e-mail geral@restaurantetagide.com

O Saraiva’s foi distinguido pelo segundo ano consecutivo com o prémio Bib Gourmand – restaurantes com a melhor relação qualidade/preço (até 30 euros) - pelo Guia Michelin.