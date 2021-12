O Hilton Porto Gaia, hotel de cinco estrelas localizado na zona histórica de Vila Nova de Gaia, junto ao rio Douro, junta às habituais propostas gastronómicas para o Natal e para o Réveillon, programas combinados com tarifas especiais de alojamento.

Para a Ceia de Natal, a 24 de dezembro, os sabores tradicionais da época são reinterpretados pelas mãos do chefe executivo Hugo Portela e incluem clássicos como Lombo de bacalhau, acompanhado por bomba de enchidos, pil pil de salsa, puré de batata e ovo, e o clássico Bife Wellington. Na estação das sobremesas, o chefe de cozinha Ricardo Tiago está a preparar uma seleção dos melhores sabores da quadra.

No dia seguinte, 25 de dezembro, a proposta é um Brunch de Natal, onde não faltará, lado a lado com as habituais propostas de pequeno-almoço, uma seleção de mariscos, Roupa Velha ou Cabrito de Natal. O programa fica completo com a opção especial de alojamento, perfeita para aproveitar o fim de semana prolongado entre 23 e 26 de dezembro.

Nick Bayntun

Para as despedidas a 2021, no dia 31 de dezembro, estão a ser preparados dois momentos de celebração – um mais exclusivo e privado, no Magma Bar, com vista sobre as margens do rio Douro e a cidade do Porto; e um mais descontraído, no restaurante ComPosto Food & Club.

A noite prolonga-se no ComPosto Bar com DJ, bar aberto e vários momentos gastronómicos. Por volta da 1h00 será servida a Ceia de Ano Novo, composta por uma seleção de tábuas de queijos e enchidos, doces e frutas, e por volta das 3h00 está reservado um momento mais aconchegante com Chocolate quente e Croissant folhado. Também para estas datas há um pack especial de alojamento, para aproveitar a estada na cidade entre 30 de dezembro e 2 de janeiro.

O primeiro dia do ano, 1 de janeiro, é celebrado com um Brunch de Ano Novo onde se podem encontrar sabores como Robalo braseado, Barriga de leitão no forno e lasanha de abóbora. Há também uma completa e variada estação de receitas frescas e saudáveis, com várias combinações de saladas, tartes e sanduíches, ideais para recuperar dos festejos da noite anterior.

É recomendada reserva prévia devido à limitação dos lugares. Mais informações aqui.