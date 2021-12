Natal e Passagem de Ano no Crowne Plaza Porto & somos com surpresas e menus especiais

A pensar nos reencontros da quadra festiva que se aproxima, o soMos Restaurant & Lounge e o Crowne Plaza Porto, na Avenida da Boavista, desenharam programas para a ceia, almoço, jantar e brunch especial de Natal, mas também para a Passagem de Ano.

Dia 24, a Ceia de Natal desenhada pelo chefe de cozinha Jorge Sousa está pensada em quatro momentos entre eles entradas, prato de carne, peixe e sobremesa, que recuperam os clássicos de Natal e do restaurante. O menu completo custa 97,50 euros por pessoa.

No dia 25, há convite duplo, em formato buffet, para as famílias. Primeiro, o tradicional almoço de Natal (85 euros), onde não falta o Cabrito assado no forno ou o Peru recheado e, mais tarde, um jantar para as famílias que preferem uma mesa mais leve depois da consoada (45 euros).

Crowne Plaza Porto

No dia 26, o Brunch à Vista (97,5 euros/pessoa) veste-se de Natal e apresenta um menu especial com os habituais pratos de domingo, mas também com algumas novidades da quadra. As crianças com menos de três anos não pagam e até aos dez têm preço especial.

Na Passagem de Ano, o salto para 2022 é feito, também, em conjunto. A noite no soMos e Crowne Plaza está a ser preparada para que a transição de ano seja inspiradora. A festa começa cedo no bar do soMos Restaurant & Lounge e estende-se para o jantar, onde não faltará música ao vivo.

O jantar que encerra 2021 começa com uma seleção de marisco do Mercado de Matosinhos para partilhar, seguindo-se uma sequência de sugestões gastronómicas especiais que já podem ser consultadas no menu. O programa tem o preço de 150 euros e inclui vinhos do histórico produtor D’Alva. As crianças até aos três anos são convidadas do hotel e dos três aos dez anos pagam metade do valor.

A presença nos programas do soMos e Crowne Plaza está sujeita a reserva antecipada com as marcações pelo telefone 226 072 552 ou e-mail Somos.restaurant@ihg.com