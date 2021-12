Da nova loja do Chickinho vão sair os pedidos para entrega em casa e take-away, mas também haverá espaço para consumo no local. O novo Chickinho segue assim a estratégia de expansão da marca que pretende abrir lojas com raios de entrega ao domicílio sobrepostos — isto para não deixar zonas por servir e chegar a todos os que gostam de uma boa refeição de frango assado.

O bairro dos Olivais e a sua zona circundante têm agora à mão de semear frango assado, em novos formatos de consumo, sem esquecer a tradição desta especialidade. O Chickinho vai passar a abranger toda a zona desde Xabregas a Sacavém, passando pelo Parque das Nações, Moscavide e Portela.

Na loja Chickinho Olivais estão disponíveis os menus Pintinho (7 euros), que inclui meio frango (peitos ou pernas) com molho à escolha e um acompanhamento e bebida, e o menu da Horta (8,5 euros) que contempla uma salada à escolha e uma bebida.

créditos: Chickinho

Também é possível pedir o menu Chico Esperto (6 euros), que serve um panado, arroz branco ou arroz de feijão, uma salada e uma bebida, e o Desossado (8,5 euros), com duas unidades de coxas de frango desossadas cortadas em pedaços com molho à escolha, um acompanhamento e uma bebida. Por fim, está igualmente disponível o Menu Chick&Go (8,50 euros) com uma sanduíche ou burrito, um acompanhamento e uma bebida.

“É um passo muito importante para o Chickinho, pois é a primeira loja em shopping e será aqui que vamos testar o modelo para expansão em vários outros shoppings espalhados pelo país, seja através de espaços próprios seja por franchising”, afirma Francisco Castelo Branco, um dos sócios da marca.

A loja dos Olivais funciona de segunda a domingo entre as 11h45 e as 22h45 e disponível para delivery, take-away e consumo no local. As encomendas estão disponíveis através do telefone 210 115 410, online, ou através das apps parceiras.