Já começou a contagem decrescente para as festividades de dezembro e o Monte Mar tem tudo programado para a mais esperada noite - a última do ano.

A festa do Monte Mar Lisboa convida a um festejo que se prolonga noite dentro. O programa proposto pelo restaurante arranca com uma welcome drink e, além dos tradicionais queijos e enchidos, contará com entradas leves como o camarão crispy com guacamole ou os cones de húmus de beterraba.

Segue-se um variadíssimo leque de propostas para a refeição, com destaque para o clássico marisco - a lagosta, o camarão, as ostras -, mas também com outras opções como o tornedó de robalo braseado ou naco de vitela à portuguesa.

créditos: Monte Mar Lisboa

O jantar, que inclui bar aberto de uma seleção de vinhos, cerveja, digestivos, e, claro, o champanhe, é rematado com cheesecake e quindim.

Quanto à animação, um trio musical acompanhará a refeição e pela uma da madrugada (até às três da manhã) um DJ fará as honras de receber 2022 na pista de dança.

créditos: Monte Mar Lisboa

Os churros, mini-hambúrgueres e chocolate quente integram a ceia que fechará a noite. Todo o programa garantirá a máxima segurança de todos, cumprindo com as regras sanitárias em vigor.

Este programa de passagem de ano no restaurante Monte Mar Lisboa tem o valor de 230€, as crianças até aos 3 anos não pagam (uma criança por casal) e há desconto de 10% em reservas feitas para grupos de mais de oito pessoas.