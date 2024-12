A sul do país, na luxuosa Quinta do Lago, o Wyndham Grand Algarve começou a preparar a noite de réveillon em abril. É suposto ser o Evento do Ano do resort e as preparações não apontam para menos: existirá um espetáculo itinerante inspirado no circo, performances de breakdance, live cooking e muitos sabores relacionados com o mar mar e ao mais autêntico da região.

Mas esta não é a única unidade hoteleira a pensar em preparar uma grande noite para os seus hóspedes e outros convidados. De norte a sul do país, passando pelas ilhas, há diferentes opções que se destacam pela criatividade, luxo e atenção aos detalhe para proporcionaremm uma noite especial a todos. Descubra a seguir:

1. Sul: o The Grand Show ou o Glamour da Era Dourada

2. Alentejo: Passagem de ano exclusiva para amigos na Herdade da Rocha ou ao som dos grandes clássicos de cinema

3. Lisboa e Vale do Tejo: Entrar em 2025 ao som dos anos 80

4. Centro: Em conexão com a natureza

5. Norte: reveillon inspirado na Feira de Sevilha, com bem-estar e o primeiro do Hotel do Barrilário

6. Ilhas: um começo de ano especial

O "The Grand Show"

O créditos: Divulgação

O The Grand Show, festa que tem como mote o circo, terá lugar no centro de conferências do Wyndham Grand Algarve, um resort de luxo inserido no Parque Natural da Ria Formosa com apenas dois pisos e 127 espaçosas suites que podem contar com um ou mais quartos.

"Não é que o circo tenha alguma ligação ao hotel, mas tem a ver com a passagem de ano", explica Paulo Vicente, diretor comercial do espaço. "É uma temática divertida e que sempre esteve muito ligada a esta época, a todos nós", acrescenta.

O grande evento da renovada unidade vai contar com muita animação do início ao fim. "Não vamos assistir a um circo, existirão algumas atuações", adianta o diretor. "E também vamos fugir um pouco à temática, vão existir atuações de breakdance e outro tipo de interações", acrescenta.

A grande noite terá início no lobby onde será servido um cocktail de boas-vindas, o Picadilly Circus (com champanhe, soda e frutos vermelhos) e continuará nas três salas que compõem o centro de conferências.

Entre acrobacias, breakdance, música e outro tipo de animação, existirá um buffet e estações de cozinha ao vivo. A noite continuará com bar aberto, DJ e ceia. Existirá um espaço dedicado aos mais novos pois a festa está prevista para todos.

E se a temática circense procura dar um toque de magia à noite de passagem de ano, as propostas gastronómicas procuram estabelecer uma ligação com a região. No total, serão mais de 40 as sugestões criadas pelo chef David Luísa.

Ostras Da Nossa Casa, umas com cebolinho e outras com maracujá, Casquinha de Sapateira do Algarve, Ameijoas à Bulhão Pato descontruídas, Arroz de carabineira (apenas com um toque de lima) são algumas das propostas que se encontram no menu.

Entre as sobremesas, a cargo da chef Carina Bernardo, existe Tarte de Limão Merengada, Mousse de Manga e Kalamansi (espécie de lima filipina) e o Bolo de Chocolate Com Chili, que nos chega à mesa em forma de chapéu de mágico.

O Wyndham Grand Algarve espera cerca de 150 convidados para a noite que marca o fim do primeiro quarto deste século. O The Grand Show (festa com jantar incluído) tem o valor de 350 € por pessoa. Para aqueles que procuram aproveitar o alojamento e as redondezas há o Pacote de Ano Novo, que inclui estadia mínima de uma noite e pequeno-almoço dia 1, com valores a partir dos 500 euros por pessoa.

Quem optar por prolongar a estadia, vale a pena visitar o SPA que conta com uma parceria com a marca Cinque Monde.

Para explorar a Ria, pode alugar uma bicicleta elétrica sem medos. Para além da tranquilidade da vizinhança, a empresa Bike a Wish, responsável por estes meios de transportes, acompanha o percurso (respeitando o seu espaço e momento).

Na unidade, e se quiser continuar em grande, pode provar o XXL by Olivier Quinta do Lago. Entre as sugestões, encontra-se o famoso Ovo em Cama de Puré Trufado com 4 Variedades de Cogumelos, Picanha de tamboril e o Bife XXL.

XXL by Olivier Quinta do Lago XXL by Olivier Quinta do Lago créditos: Divulgação

O glamour da era dourada

Também na zona sul, em Porches, o Vila Vita Parc propõe que receba o novo ano com elegância. O réveillon começa com um jantar de gala na Sala Lisboa (com cocktail de boas-vindas às 19h00 no Oasis Bar), sob o tema Hollywodparc — The Golden Age.

Ao menu de seis momentos (375 €), juntam-se muita animação, um espetáculo pirotécnico e brindes com champagne à meia-noite.

No Atlântico, o fine-dining onde imperam os sabores mediterrânicos e as tradições algarvias, festeja-se com vista para o mar, um menu de 5 momentos (290 €).

No Ocean, Hans Neuner e a equipa criaram uma degustação exclusiva, com produtos premium para uma noite única, que inclui momentos como Robalo, pata negra e ervilhas ou Wagyu, trufas pretas e cebola. Serão 12 os momentos (590 €) com harmonização de vinhos e o requinte que apenas um projeto com duas Estrelas Michelin pode garantir.

Vila Vita Parc Vila Vita Parc créditos: Divulgação

Passagem de ano na Herdade da Rocha, que pode ser reservada em exclusivo para grupos até 20 adultos

Celebrar à medida e com quem mais se gosta é a proposta da Herdade da Rocha Boutique Lodge Hotel. É que é possível reservar uma das recentes villas da propriedade para grupos de até 20 adultos com a possibilidade de personalizar os menus conforme as preferências dos participantes.

Para que o momento seja marcante e perdure na memória, o complexo hoteleiro do Crato idealizou um programa de uma noite (de 31 de dezembro para 1 de janeiro) que contempla cocktail de boas-vindas, jantar de Reveillón ao som de música ambiente, uvas passas e espumante - para receber 2025 como manda a tradição -, buffet de Ano Novo, alojamento na tipologia reservada e o primeiro pequeno-almoço de 2025. Por um valor de 494 euros, para dois adultos.

Herdade da Rocha Boutique Lodge Hotel Herdade da Rocha Boutique Lodge Hotel créditos: Divulgação

Aos som dos grandes clássicos do cinema

Inspirado em alguns dos grandes clássicos do cinema, o programa de Ano Novo da Malhadinha Nova adapta cada dia à medida para cumprir o imaginário de alguns momentos icónicos da sétima arte.

Um karaoke com os melhores hits da década de 50, onde será possível cantar como Travolta e Newton no musical Grease; um enigmático baile dos loucos anos 20 inspirado no Grande Gatsby; um workshop de dança, intitulado “Mamma Mia” e com a alma dos ABBA, para aprender os emblemáticos passos e movimentos dos anos 70; e por fim o intemporal piquenique de Música no Coração, montado no dia 1 de janeiro, entre as nossas vinhas.

Estes são apenas alguns exemplos do glamour que o programa de boas-vindas a 2025 traz e que inclui quatro dias, três noites, entre 29 de dezembro e 1 de janeiro, com valores que variam entre 1710 € e 2235 €.

Entrar em 2025 ao som dos anos 80

Em Cascais, a proposta do Grande Real Villa Itália passa por uma viagem no tempo que se realiza ao som de êxitos dos anos 80. Para tal, a viagem será conduzida pelos DJs oficiais da Rádio M80.

A festa terá início com um cocktail de boas-vindas, que inclui opções como o Atum marinado com citrinos, abacate e coentros, o Folhado de sapateira com malagueta ou a Espetada de mozarela, spianata cálabra e tomate seco, para abrir o apetite.

Segui-se-á um Jantar de Gala requintado, com pratos como o Carabineiro e vieira braseda com espuma de ostra e alga codium ou a Vitela salteada com boletos, salva e trufa de inverno, mil folhas de raízes braseadas e batata roxa crocante, na ementa exclusiva do hotel.

O Grande Real Villa Itália disponibiliza diferentes pacotes de Réveillon, desde apenas o Jantar e Festa, a partir dos 350€, à experiência completa, com uma ou duas noites de estadia, a partir dos 485€, e um delicioso brunch no dia 1 de janeiro.

Para quem preferir uma viagem pelos sabores da cozinha italiana, o restaurante Belvedere, no Grande Real Villa Itália, proporciona um ambiente mais íntimo, ideal para casais ou grupos de menor dimensão, e uma experiência gastronómica exclusiva com harmonização de vinhos, para dar as boas-vindas a 2025, pelo valor de 450€ por pessoa. Destacam-se o Tártaro de gamba viola com caviar de beluga, o Chateaubriand com risotto allo zafferano e trufa branca ou a Cassata de chocolate negro da Costa Rica e pistachio.

Em ambos os locais, a noite de passagem de ano culmina nas 12 badaladas, com o fogo de artifício, espumante e passas. A festa prolonga-se pela madrugada, com uma seleção de bebidas em bar aberto e opções ricas em sabor para a ceia, como o caldo-verde com chouriço regional ou a mesa de mariscos.

Tanto os convidados do Grande Real Villa Itália, como do Belvedere, contam com os ritmos dos anos 80 e uma vista privilegiada sobre o mar, para desfrutar da última noite do ano em grande. Esta unidade hoteleira, que integra a coleção de luxo Condé Nast Johansens e é membro dos The Leading Hotels of the World, é a escolha ideal para quem deseja começar 2025 a viver a autêntica dolce vita italiana, no local onde residiu o último Rei de Itália – Umberto II.

Grande Real Villa Itália Grande Real Villa Itália créditos: Divulgação

Receber 2025 junto ao mar

Para quem ainda não fez planos e quer fugir da agitação dos grandes centros e aproveitar a tranquilidade da Ericeira, a equipa do Aethos preparou um programa especial para todos que querem viver um fim de ano num ambiente familiar e acolhedor junto ao mar.

Um local mágico onde se sente a energia da natureza envolvente e se criam memórias inesquecíveis. Com uma localização única, mesmo de frente para o mar, o restaurante ONDA apresenta um programa de Passagem de Ano bem animado à volta do tema do circo que vai estar presente na iluminação do lobby, na indumentária da equipa e na decoração do espaço.

Uma banda de jazz vai acompanhar o cocktail e jantar com um menu degustação de seis momentos e pairing de vinhos.

Antes da meia-noite a contagem faz-se com vista para o fogo de artificio e a festa continua na pista de dança com DJ e termina com uma reconfortante ceia às duas da manhã. Valor do programa com uma noite de alojamento em quarto duplo, pequeno-almoço, jantar e festa de Ano Novo a partir de 780 € para duas pessoas.

Aethos Aethos créditos: Divulgação

Em conexão com a natureza

Inspirados na profunda herança têxtil da região da Serra da Estrela, a Casa de São Lourenço e a Casa das Penhas Douradas prepararam uma celebração autêntica para o final de ano, conectada com as raízes e que eleva as tradições.

Nos dois hotéis, o check-in poderá ser feito no dia 29 de Dezembro a partir das 16h00. No dia seguinte, a manhã será ocupada por uma caminhada guiada pela natureza, e por um concerto de Julieta Silva, artista ligada às artes e cantos tradicionais que conduzirá os convidados pelo cancioneiro nacional, na fábrica da Burel Factory.

Será também por entre os teares da fábrica que se realizará o almoço desse dia, seguido por um atelier sobre tecelagem — tudo no sítio certo. À noite, um jantar de 5 momentos ajudará a repor as energias investidas num dia rico em conhecimento e descoberta.

No derradeiro dia de 2024, haverá uma prova de vinhos com harmonização de queijos durante a tarde e, pelas 20h30, arrancarão os jantares de réveillon, 8 momentos com os mais tradicionais sabores da região e harmonização de vinhos, acompanhados de viola e voz, e piano e voz.

No dia seguinte, o pequeno-almoço com vista para o vale glaciar ou para a montanha será a forma ideal para arrancar um ano novinho em folha com a energia certa.

Na Casa das Penhas Douradas o valor da experiência começa nos 1900 € em quarto duplo, na Casa de São Lourenço nos 1950 € — as atividades são todas comuns, apenas o alojamento difere.

Passagem de Ano inspirada na Feira de Sevilha

Na última noite do ano, o Renaissance Porto Lapa Hotel vai se transformar num palco onde o flamenco e a cultura ibérica se tornam protagonistas, numa experiência sensorial e vibrante, repleta de cor, ritmo, momentos artísticos e muito salero. O welcome drink, acompanhado com uma seleção de canapés, terá lugar às 19h00 e o jantar, que vai começar às 20h, será pautado com várias performances de dança, solos de guitarra, taconeo e flamenco ao vivo com a curadoria MXM Art Center.

O primeiro momento à mesa será composto por porco bísaro, lagostim e yuzu, seguem-se os raviolis com lavagante, caviar beluga e blinq blossom e, finalmente, o naco de vitela minhota maturada com caviar balsâmico, puré de rutabaga e jus. A sobremesa apresenta-se num trio bem ibérico: chocolate negro, turrón e Jerez, um vinho fortificado e licoroso típico de Espanha. À meia-noite em ponto, erguem-se as flutes de Champagne para brindar ao Ano Novo e, depois de alguns passos de dança, serve-se a tradicional Ceia com bar aberto. Caldo verde, pão com chouriço, mini preguinhos, uma seleção de pintchos, paelha de peixe e marisco são alguns exemplos que compõem a oferta salgada, já a secção de sobremesas comtempla fruta da época, tarte de amêndoa, mini pastéis de nata e ainda um bolo de laranja com chocolate. O Jantar de Passagem de Ano no Renaissance Porto Lapa Hotel tem o valor de 320€ por pessoa, com bebidas incluídas. As crianças dos 5 aos 12 anos têm uma redução de 50% do valor, já as crianças até aos 4 anos usufruem da experiência gratuitamente.

No primeiro dia de 2025, o convívio e a alegria começam com o Le Premier Brunch, capaz de agradar o palato de miúdos e graúdos. Além de seleção de pães, croissants, pasteis de nata e napolitanas de chocolate, as boas-vindas dão-se com uma trilogia de salgados portugueses, gyosas e amêijoas à Bulhão Pato, mas também saladas com ingredientes como o salmão, lentilhas, polvo, cogumelos ou ovo. Os pratos principais dividem-se entre o polvo à lagareiro com batata-doce e couve kalé, a presa de porco com puré de batata, chalotas, cogumelos e presunto Pata Negra, o bife Wellington, robalo selvagem em papelota ou o gnocchi com cogumelos e molho de queijo, existindo ainda opções mais leves e divertidas para as crianças.

Nas mesas dedicadas às sobremesas, as tentações vão da mousse de caramelo e chocolate negro à tarte de maracujá merengada, passando pelo Entrement de manga e coco ou a Baklava de amêndoa com limão. O Brunch de Ano Novo no L'Égoïste Bar & Restaurant tem o valor de 75€ por pessoa, com bebidas incluídas. As crianças dos 5 aos 12 anos têm uma redução de 50% do valor, já as crianças até aos 4 anos terão acesso de forma gratuita.

Para complementar a oferta gastronómica e dar as boas-vindas a 2025 com uma escapadinha na cidade do Porto, o Renaissance Porto Lapa Hotel desenhou um programa especial de Ano Novo que inclui uma noite de estadia, jantar e brunch, a partir de 490€ por pessoa.

As reservas fazem-se através do contacto: +351 229 769 810 ou por email: festive@renaissanceportolapa.com.

Gastronomia, bem-estar, wellness e natureza

A Quinta da Pacheca, sediada em pleno Alto Douro Vinhateiro, pretende que a preparação para a entrada no novo ano não se cinja à efeméride da Ceia de Ano Novo e propõe um programa completo de dois dias que envolve gastronomia, bem-estar, wellness e natureza.

O vinho, claro, está sempre direta ou indiretamente presente em todos os momentos criados, com uma incursão pelos famosos Portos do produtor, numa prova que é uma viagem por exemplares de vários anos. Que transportam sabores que só o tempo e o envelhecimento conseguem traduzir. E os mais pequenos não são esquecidos, estando disponível um serviço de babysitting, sujeito a um orçamento à parte.

Na noite de 30 de dezembro, a imponente adega onde descansam há décadas alguns dos melhores Portos da Pacheca alberga um jantar típico duriense de três momentos, pontuado por sons de fado, juntando-se assim dois patrimónios mundiais da humanidade para um momento memorável. Uma atividade que carece de marcação.

O bem-estar é a prioridade da manhã do último dia do ano, com sessão de meditação de taças tibetanas, pensada para fortalecer o corpo e acalmar a mente, num momento de relaxamento profundo. A meio da manhã, uma caminhada pelas vinhas na presença de um guia, para descobrir mais acerca do projeto Pacheca Nature, antes de um showcooking ministrado pelo chef residente da Quinta da Pacheca, Carlos Pires, onde serão desvendados alguns segredos dos pratos mais simples da gastronomia local. Tudo harmonizado com vinhos do Porto com a chancela da Quinta da Pacheca.

A Ceia de Ano Novo é uma proposta que perdurará na memória dos convivas. O cerimonial, que evoca os anos 80, arranca com um cocktail de boas-vindas e depois há, como amouse bouche, bacalhau roxo envolto com presunto bísaro e crocante de kadaif. Para entrada, roulade de camarão tigre selvagem sobre bisque suave de carabineiro, gelatina de coentros e bouquet de rama de aipo com beldroegas.

O prato de peixe é uma torta de pregado com espinafres, sobre texturas de mar e na carne um crocante de leitão sobre cremoso de tupinambo e cogumelos silvestres ao molho kumquat. Termina com um momento de cremoso de queijo com pipocas e leite creme de chocolate ao gelado de café. As doze badaladas são acompanhadas com as tradicionais uvas passas e há um buffet de petiscos noite fora para entrar no Ano Novo com tudo o que a data merece. Depois do repouso na tipologia escolhida, há, ainda, lugar a um brunch diversificado.

Os preços variam segundo a tipologia escolhida, com preços a partir de 1.690 euros em wine barrel (noite), 1.490 em duplo twin e 1.440 em twin vineyard.

Quinta da Pacheca Quinta da Pacheca créditos: Divulgação

Primeira passagem de ano no Hotel do Barrilário promete ser inesquecível

O Douro Wine Hotel & SPA da Quinta São José do Barrilário, que abriu oficialmente portas em agosto de 2024, apresenta um programa intenso e diversificado para a primeira passagem de ano na unidade de cinco estrelas, localizada em Armamar.

Após um profundo e dedicado processo de revitalização, a propriedade oficialmente datada de 1747 recuperou todo o seu esplendor, oferecendo luxo e requinte com vistas para os socalcos durienses e o rio. Com este enquadramento arrebatador, a entrada em 2025 promete ser inesquecível.

O vasto programa de réveillon inicia-se a 29 de dezembro, com uma prova de vinhos harmonizada e uma noite de cinema para reviver a magia de “Grease”, o clássico musical que marcou gerações. Será essa a temática, aliás, para o Jantar de Gala que marcará o final do ano. Antes, no dia 30, as propostas passam por uma caminhada pelas vinhas, um workshop de pickles e nova prova de vinhos harmonizada.

O dia 31 de dezembro será de azáfama crescente na Quinta São José do Barrilário, iniciando-se com Harmonia Celestial, assente em aula de meditação com taças tibetanas. Segue-se um concurso de fotografia na propriedade e a sugestão de uma caminhada pelas vinhas, antecedendo um showcooking de sabores tradicionais com o chef Luís Filipe Guedes e um workshop de cocktails com vinhos do Porto.

A tarde será preenchida com uma degustação de produtos regionais - “Sabores autênticos da nossa terra” –, permitindo a descoberta de sabores únicos. Pelas 20h30 terá início o Jantar de Gala com animação, subordinado à temática “Grease” (anos 70/80), no Salão São José.

O Salão São José reflete o respeito pela história da Quinta São José do Barrilário, assente na remodelação integral da antiga casa senhorial, convertida em palco privilegiado para a realização de eventos, com a manutenção da estrutura de pedra de cantaria de base e preservação de elementos tradicionais, como os bancos namoradeiros, que fazem parte da identidade da propriedade.

Nesse palco idílico, num ambiente repleto de charme, a sinfonia de sabores que marcará o final de 2024 inicia-se com madalena de chouriço e gel de ervilha fresca como amouse bouche e brioche caseiro, foie gras, pistácio, pera bêbeda e chocolate negro como entrada, antes de rodovalho a vapor, abóbora manteiga, mil folhas de batata e molho beurre blanc com coentros e medalhão de vitela grelhado, puré de castanha caramelizada, cogumelos e espargos frescos salteados e jus de vitela, pratos harmonizados com os novos vinhos São José do Barrilário.

A última refeição do ano termina com um semifrio de Mousseline e frutos vermelhos, genoise e chocolate branco, assinalando-se a entrada em 2025 com as tradicionais uvas passas e espumante Pacheca. A celebração prossegue pela noite dentro, complementada com uma reconfortante ceia.

Após a pernoita no quarto previamente determinado, os clientes do Douro Wine Hotel & SPA terão ainda à sua disposição um brunch diversificado, assim como um momento posterior de refeição com salmão grelhado e cabrito de Armamar.

Os valores associados ao primeiro réveillon na Quinta São José do Barrilário dependem da tipologia escolhida, com preços a partir de 900 euros em Quarto Duplo Twin Vista Vinhas, 980 euros em Quarto Duplo Twin Vista Rio, 1.080 euros em Suite Vista Rio e 1.320 euros em Suite Vista Vinhas.

Um início de ano especial

Os hotéis Santa Bárbara e WHITE, na ilha de São Miguel, Açores, são boas sugestões para quem procura um início exclusivo. Debruçado sobre o Atlântico, o WHITE tem apenas nove suítes e duas villas, pelo que combina uma experiência intimista e personalizada com a beleza natural deste arquipelago.

Já o Santa Bárbara, eco-resort em frente a uma praia de areias negras, inspira-se na paisagem verdejante e proporciona um refúgio relaxante em comunhão com a Natureza.

Seja qual for o hotel escolhido para pernoitar, a última noite do ano começa às 18h30 no bar do Santa Bárbara, com um welcome drink e música ao vivo.

O menu, assinado pelo chef Vítor Sobral, consultor dos dois hotéis, traz pratos como uma Bochecha de porco laminada, espargos e beringela em pão brioche com Pastel de cabrito e mostarda ou um Arroz cremoso de lavagante e camarão-tigre.

Como alternativa, existe um menu vegetariano que destaca os produtos da horta biológica da propriedade. A festa continua com DJ e termina com uma ceia especial.

Com preços a partir de 725 €/pessoa, os programas incluem duas noites de alojamento, um tratamento Spa e o jantar de fim de ano.