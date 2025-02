De acordo com os dados da plataforma de leilões sobre os hábitos e comportamentos de consumo dos portugueses na compra e venda de objetos em leilão, o número de pessoas que ganharam a licitação de um artigo pela primeira vez em Portugal registou um aumento ainda mais significativo, alcançando uma

percentagem de 30%.

No total, foram adquiridos mais de 100.000 objetos ao longo do ano passado, o que representa um aumento de quase 15% em relação a 2023.

Os dados revelam ainda que os portugueses já adquiriram cerca de 600.000 objetos, investindo quase 90 milhões de euros, na Catawiki, que se encontra a operar em Portugal desde 2016.

"Ao contrário de qualquer outro marketplace, temos uma equipa dedicada de especialistas em Arte, Design, Bens de Luxo e Colecionáveis, que avalia e faz a curadoria meticulosa de cada artigo antes de ir a leilão", comenta Ravi Vora, CEO da Catawiki, que considera que o "sucesso contínuo em Portugal reforça o valor desta abordagem".

Objetos únicos e exclusivos são os mais apelativos para os portugueses

Em 2024, os portugueses mostraram preferências muito particulares nos leilões da plataforma Catawiki. Entre os artigos mais caros comprados na plataforma estava uma Volkswagen T1 Samba (1966), no valor de 90.000€. Já entre os artigos mais caros vendidos por um português, destaca-se o Audemars Piguet - Royal Oak, vendido por 16.505€.

Por sua vez, o artigo com mais "likes" que foi vendido a um português na plataforma foi um Jaguar

XK140 MC Coupe (1955), com um total de 1.683 gostos.

Design, Arte Moderna e Contemporânea e Luxo foram as categorias mais desejadas pelos

compradores portugueses

Em 2024, os compradores portugueses adquiriram mais de 100.000 objetos na Catawiki, especialmente nas categorias Design, Arte Moderna e Contemporânea e Luxo, que incluem objetos como relógios, vinhos e jóias. Estes números refletem o crescente interesse dos portugueses por objetos exclusivos e de prestígio nos leilões online.

Foco reforçado no mercado português

Desde a sua chegada a Portugal, a Catawiki tem vindo a consolidar a sua presença no país e, no ano passado, deu um passo estratégico com a abertura de um escritório em Lisboa, que conta já com cerca de 100 colaboradores.

A empresa, que tem a sua sede na Holanda e cerca de 750 colaboradores a nível mundial, reforça assim o seu compromisso com o mercado português. Atualmente, a Catawiki acompanha mais de 100.000 itens em leilão todas as semanas, oferecendo aos utilizadores a oportunidade de comprar objetos únicos e

exclusivos de mais de 80 categorias diferentes.

Os leilões da Catawiki realizam-se em tempo real, lançados, por norma, todas as sextas-feiras, e podem ir de 1 euro a grandes quantias.

Uma equipa de centenas de peritos internos especializados em Arte, Design, Joalharia, Moda, Automóveis Clássicos, Artigos de Coleção e muito mais analisa e seleciona cada objeto antes de ser oferecido em leilão.

Para comprar, basta registar-se na plataforma, escolher um artigo - com acesso a fotografias, uma descrição detalhada e classificações do vendedor - e começar a licitar.

Durante o leilão, os utilizadores podem acompanhar a sua evolução em tempo real e colocar questões

diretamente ao leiloeiro. Quando o leilão termina, o licitante vencedor recebe uma notificação

e efetua o pagamento