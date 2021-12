“Madam Bo” – o primeiro espaço em Lisboa com o conceito de dumplings asiáticos – nasceu através de quatro amigos, loucos por viagens e street food, que se juntaram para trazer a Portugal as texturas e sabores da Ásia, com uma grande premissa: através da comida do mundo, feita à mão e para partilhar, que os clientes viajem até ao continente asiático, através de street food autêntica e com sabores fortes, com especial foco na simplicidade e minuciosidade – acessível para todos.

Madam Bo, o nome do restaurante, surgiu através da inspiração de uma personagem que remete para as várias senhoras asiáticas que tão bem trataram os fundadores da marca, aquando das suas viagens pelo continente asiático.

A chinese mama, que aprendeu estas técnicas desde cedo, aperfeiçoando-as ao longo de toda a sua vida, pretende que o momento da refeição seja uma história de sabor, técnica e partilha.

créditos: Madam Bo

Com o desenvolvimento do projeto, nasceu também o in&out, o projeto mensal que conta com edições limitadas desenvolvidas em parceria com chefs de renome. A cada mês é convidada uma personalidade a desenvolver o produto do mês, com o principal objetivo de desafiar o melhor da street food asiática.

A cada edição limitada, o lema é o mesmo: as mesas querem-se cheias, os pratos divididos e as receitas partilhadas.

No início do mês é realizado um evento de lançamento no restaurante para apresentar o novo chef e o respetivo dumpling-novidade. Este mês, o chef Diogo Noronha, chegou ao Príncipe Real com o dumpling de Cogumelos e alho negro, acompanhado de molho de sésamo tostado.

créditos: Madam Bo

O chef Diogo Noronha tirou um curso no Natural Gourmet Institute for Health and Culinary Arts, em Nova Iorque. Passou por restaurantes mundialmente reconhecidos e participou em projetos de grande sucesso na área da culinária.

Já recebeu uma nomeação como chefe do ano da Time Out, em 2015, e, segundo o El Mundo, é um dos seis chefes que revolucionaram a gastronomia portuguesa.