O 98 Universal vem dar identidade ao restaurante do hotel de cinco estrelas Eurostars Universal Lisboa que, até então, não tinha nome. "No âmbito da renovação que estamos a fazer em termos de estrutura, começámos a criar conceitos diferentes para todos os restaurantes e hotéis", explica Tomás Pereira, chef executivo do hotéis deste grupo na capital. "Este é o primeiro que estamos a lançar e a trabalhar".

Localizado no Parque das Nações, o novo espaço inspira-se na Exposição Internacional de Lisboa de 1998, que teve como tema "Os oceanos: um património para o futuro" e que trouxe nova vida à zona oriental da cidade.

A Expo’98, que se realizou entre 22 de maio e 30 de setembro, contribuiu para a modernização e expansão de Lisboa ao promovê-la além-fronteiras e ao requalificar uma área degradada à beira-rio da capital. Para além de atualmente o Parque das Nações ser uma zona habitacional de elite, conta com vários pontos de interesse turísticos e culturais herdados deste grande evento como o Oceanário, o Pavilhão do Conhecimento e o MEO Arena (antigo pavilhão da Utopia).

Assim, o novo espaço gastronómico dedicado à alta cozinha procura refletir esta transformação da cidade ao combinar tradição e inovação através de uma oferta sofisticada, mas descontraída.

"O conceito do restaurante é ir buscar sabores do mundo. Como uma expo universal que traz um bocadinho de todos os cantos do globo para uma exposição, nós, aqui, queremos fazer o mesmo em termos de sabores e técnicas, mas trabalhamos muito o produto português", explica o chef que, curiosamente, nasceu em 1998. "Como é óbvio, não podia deixar de ser o produto da estação, da época", acrescenta. "A sazonalidade está muito presente e a sustentabilidade é um pilar muito forte na minha cozinha".

Para o 98 Universal, Tomás criou uma carta simples e descomplicada, "porque a equipa que está aqui não é uma equipa que me acompanha há muitos anos em termos de fine dining".

A intenção é evoluir ao longo do tempo e "tornar as coisas mais interessantes". Ainda assim, considera que a ementa está "bastante interessante".

O que esperar da carta do 98 Universal?

Entre as propostas, pode contar com um "Falso Tomate" como amuse-bouche. Este pequeno aperitivo de boas-vindas é um tártaro de peixe feito com as aparas do peixe do dia e revestido por uma gelatina de tomate.

Falso tomate Falso tomate créditos: Ana Oliveira

Neste restaurante, o pão (11€) "tem um momento específico" e, por isso, o chef aposta no clássico de massa mãe acompanhado por uma manteiga culturada e fermentada na casa, com flores, tomate, cereja e framboesa.

Manteiga culturada, tomate, cereja e framboesa Manteiga culturada, tomate, cereja e framboesa créditos: Ana Oliveira

Nas entradas, também se come com os olhos como é exemplo o "Espinafre, Beterraba e Romã" (25€).

"Espinafre, Beterraba e Romã" créditos: Ana Oliveira

Como prato principal, existem diferentes opções, mas o que provámos foi "Arroz, Percebes e Algas" (36€) e "Beterraba, Amêndoa e Borrego".

O primeiro é elaborado com o peixe do dia, que no nosso caso foi corvina, e acompanhado com o clássico arroz de marisco português.

"Arroz, Percebes e Algas" créditos: Ana Oliveira

Já o segundo resulta de um produto que o chef não gostava, "nem de comer, nem de trabalhar": o desafiante borrego que aprendeu a apreciar após uma temporada no Alentejo. "Lá aprendi a desmanchá-los e a dar o valor".

"Beterraba, Amêndoa e Borrego" créditos: Ana Oliveira

Para quem não come marisco ou borrego, existe um lombo de novilho com molho à café Lisboa, esparregado de salsa e batata souflet (38€) – "um clássico que já tinhamos na carta" –, assim como risotto de cevada com legumes da época e queijo da ilha (38€), entre outras sugestões.

Nas sobremesas, há que provar o "Toucinho, Avelã e Citrinos" (14€) que consiste num pudim abade de priscos apresentado em forma de porco.

"Toucinho, Avelã e Citrinos" créditos: Ana Oliveira

O 98 Universal é o primeiro restaurante do grupo Eurostars a contar com a assinatura do chef Tomás Pereira que também vai trabalhar com os restantes espaços gastronómicos do grupo em Lisboa.

98 Universal - Eurostars Universal Lisboa Morada: Avenida do D. João II (13), Lote 1.12.01 Parque das Nações Lisboa 1990-221 Portugal Contacto: +351 211 161 600

Para já, os pratos do novo restaurante só vão estar disponíveis para pedir à carta, mas, no futuro, a casa espera criar um menu de degustação. Para acompanhar a ementa, o sommelier Daniel Branco aposta numa carta de vinhos baseada nas melhores referências da região, Lisboa e Vale do Tejo, dando grande destaque aos brancos.