As boas festas no restaurante Ânfora celebram-se à mesa num ambiente acolhedor, complementado pelos pratos assinados pela chef Vera Silva. Privilegiam-se os produtos tradicionais da época e típicos de diversas regiões do país, combinados com criatividade.

Desta forma, para a consoada e almoço de Natal, ambos disponíveis por 60 euros por pessoa, a chef Vera Silva propõe um menu buffet composto por pratos frios, quentes e sobremesas, onde não faltam as típicas iguarias da quadra.

Para grupos e empresas, o restaurante dispõe ainda de duas opções de menu - “Reis Magos” e “Buffet Belém”, disponíveis por 49 euros por pessoa, para grupos de 30 pessoas.

Para a noite de Réveillon, o hotel Nau Palácio do Governador preparou igualmente um programa especial, disponível por 180 euros por pessoa.

O programa prevê que, a partir das 19h30, se sirva um cocktail de boas-vindas no Occasus Bar. O jantar de Passagem de Ano é servido no Restaurante Ânfora uma hora depois.

Para fechar o ano, a equipa do restaurante Ânfora preparou um menu harmonizado exclusivo. Para entrada serve-se Camarão Tigre assado com tomilho, limão e uma salada fresca de citrinos em harmonia com Covela (vinho verde). Dos Sabores do Mar apresenta-se o Pregado em noisette, numa sintonia de legumes e puré de tubérculos em harmonia com Grifo Essência Branco (Douro), após o qual se segue a Vitela de leite, cogumelos selvagens, gratin de batata e maçã-verde em harmonia com Meandro Vale Meão (Douro). A última refeição do ano não poderia finalizar de melhor forma, com a Esfera de chocolate, mousse e amora fresca Ispahan de baunilha e framboesa em harmonia com Rozès Colheita Tardia (Douro).

Pelas 23h30, os clientes são convidados a subirem novamente ao Occasus Bar onde será servido uma flute de champanhe para se brindar à chegada de 2022 e onde também serão oferecidas as tradicionais passas.

No primeiro dia do ano também é possível desfrutar de um brunch de Ano Novo no restaurante Ânfora, disponível por 67 euros por pessoa.

Para além das mais variadas opções de bebidas frias e quentes, pão e pastelaria diversa, manteigas e compotas, queijos e charcutaria, iogurtes e cereais, espelho de peixes fumados, espelho de mariscos, este Brunch de dia 1 de janeiro inclui ainda mesas de saladas e frios, de pratos quentes e de doces e pastelaria fina variada.

Em todos os programas as crianças entre os 3 e os 12 anos beneficiam de um desconto de 50%.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 212 467 800 ou e-mail palaciodogovernador@nauhotels.com