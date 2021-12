Quinta do Saloio inaugura mercado gourmet em Cascais e convida chef Vítor Sobral

Mauro e Melissa Passini são os idealizadores do projeto que, três anos depois e uma pandemia pelo meio, ganha forma, realizando um sonho antigo: trazer a gastronomia para o ato de “fazer compras” numa vertente experimental.

No mercado gourmet da Quinta do Saloio “o cliente poderá ir à loja comprar os seus produtos preferidos mas, também, sentar-se para degustar uma refeição ou beber um vinho, tanto no interior como na zona de esplanada com vista para o mar, enquanto aguarda que as suas compras fiquem prontas”, começa por explicar Mauro Passini.

Inserido no projeto de requalificação da Marina de Cascais, que pretende trazer nova vida e maior dinamismo a este espaço, a nova loja da Quinta do Saloio é composta por uma área de mercearia onde o cliente poderá fazer as suas compras no local, recorrendo ao serviço de entrega ao domicílio ou através do serviço “order & collect”, que em breve estará disponível na aplicação mobile. Sendo o atendimento uma das preocupações da equipa, oferece-se aos clientes a possibilidade de deixar uma “wishlist”, encomendando produtos especiais não disponíveis em stock.

Quinta do Saloio

“O retalho alimentar continua assente nas grandes superfícies, que com o passar dos anos começaram a trabalhar mais o fator da proximidade, abrindo novos espaços em diferentes localizações que, ainda assim, mantém a sua ‘cara’ de supermercado. O objetivo da Quinta do Saloio não é ser mais um supermercado, mas sim uma alternativa para os apreciadores da gastronomia, disponibilizando produtos de alta qualidade, apostando na sazonalidade, e com um grande diferencial que é a experiência – seja no atendimento personalizado, na degustação no espaço, até à possibilidade de encomendar produtos específicos. A nossa equipa irá atrás para o conseguir”, acrescenta o responsável.

Além da mercearia gourmet, haverá um espaço de restauração com pratos assinados pelo chef Vítor Sobral. O Balcão da Esquina terá uma esplanada com vista para o mar e apresentará refeições confecionadas, na sua maioria, com ingredientes disponíveis na loja para compra. Vítor Sobral, que já conhecia a Quinta do Saloio, fez questão de se juntar ao projeto quando teve conhecimento do mesmo.

Quinta do Saloio

“É um prazer colaborar com a Quinta do Saloio, um espaço onde sempre encontrei ingredientes de qualidade superior e muito bom gosto. Desta parceria certamente resultarão grandes eventos e muito sabor”, garante o chef.

Além destas propostas, na nova loja da Quinta do Saloio é, ainda, possível encontrar uma programação que alia gastronomia e entretenimento, dando assim palco a iniciativas como showcookings, palestras, aulas de culinária, degustações diversas, pairing de vinhos, apresentações e inúmeros eventos culturais e sociais.

Mauro e Melissa sugerem, ainda, listas de compras personalizadas, à medida do “briefing” do cliente. Basta, para isso, o cliente dizer a ocasião, detalhes como número de pessoas e a Quinta do Saloio entregará uma proposta de lista e menu, que sendo aprovada será entregue em casa. Para uma experiência mais especial o cliente também pode contratar o chef Vítor Sobral e a sua equipa para confecionarem a refeição diretamente em sua casa.