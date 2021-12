Em janeiro de 2022, a marca A Tarte completa dez anos desde que foi fundada por Catarina Noronha e o Vasco Valença de Sousa. Uma década que se pautou pela apresentação de muitas novidades, tal como acontece este Natal, com a nova Tarte em edição limitada.

Os fundadores recordam a já longa tradição e existência dos amendoais em Trás-os-Montes, e dos tempos idos em que as colheitas da amêndoa eram transportadas para outras cidades em burros a partir de Alfândega da Fé, território conhecido pela sua amêndoa de excelência.

Para a edição de Natal da Tarte, Catarina e Vasco juntaram forças com a alfandeguense Amendouro, uma empresa que se dedica à colheita, transformação e preparação de amêndoa há já várias gerações.

A Tarte de Amêndoa é feita com pequenas amêndoas selecionadas dos amendoais da terra quente transmontana, cujo sabor é mais intenso e particular. A novidade está à venda por 21,85 euros.

A Tarte abriu neste outono a sua primeira loja de rua, em Campo de Ourique. Neste momento, a marca já conta com seis tartes diferentes (tarte de amêndoa original; tarte de amêndoa sem glúten e sem lactose com 30% menos de açúcar; tarte de amêndoa e figo; tarte de chocolate e caramelo salgado; tarte de noz pecan e tarte nougat de amendoim), à qual se junta a edição limitada feita com amêndoa do Douro, e também os produtos das duas marcas “irmãs”, O Gelado e Cookie Do — tudo à venda na sua loja de bairro.

A Tarte também se encontra à venda na loja online atarte.pt e plataformas de delivery.

Na loja física, as encomendas podem ser feitas através do número de telefone 915 857 532. Nos dias 24 e 31 de dezembro, a loja está aberta até às 17h00.