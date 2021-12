A proximidade da quadra natalícia incita a procura pelos sabores típicos que tanto marcam esta época, desde a doçura das rabanadas, que fazem sonhar os mais gulosos, aos pratos principais, que saciam o corpo e a alma.

Este ano, a Quintas de Melgaço assinala o Natal com o lançamento de uma grande novidade: a sua primeira compota, que une a abóbora e a amêndoa ao Alvarinho QM.

Minuciosamente elaborada a pensar nesta época, nasce um blend de requinte, onde constam produtos regionais da melhor qualidade. Esta compota é confecionada artesanalmente, segundo as mais antigas tradições, o que lhe confere toda a sua intensidade.

A textura cremosa da abóbora é complementada com amêndoas crocantes e a sua composição doce é finalizada na perfeição com a delicada frescura do Alvarinho QM.

Esta compota pode ser oferecida a amigos e familiares, através da compra de um dos quatro packs natalícios de harmonização da Quintas de Melgaço, que também incluem um Queijo Cura Longa de Cabra da marca regional Prados de Melgaço, para acompanhar os vinhos.

O pack Paixão inclui duas garrafas de Rosé QM e um Espumante QM Alvarinho Super Reserva. O pack Família, por sua vez, contém um Alvarinho QM, uma garrafa do Homenagem QM e um Espumante QM Alvarinho Super Reserva.

Um Alvarinho QM, um Alvarinho Vinhas Velhas QM e um Alvarinho Nature QM são os néctares que constituem o conjunto Origem. Por fim, o Tradição oferece duas garrafas do Homenagem QM e uma do Espumante QM Alvarinho Super Reserva.

Packs Vinícos créditos: Quintas de Melgaço

A pensar nos brindes da noite de Ano Novo, a Quintas de Melgaço também criou um pack Celebração, onde constam um Espumante QM Alvarinho Super Reserva e um Espumante QM Alvarinho Super Reserva Rosé, acompanhados de dois copos.