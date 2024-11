Dezasseis produtores de espumante, nove de produtos locais e dois restaurantes marcam presença na Festa do Espumante que, de acordo com Manoel Batista, autarca de Melgaço, o município mais a norte de Portugal, “promete uma experiência inesquecível, celebrando a identidade da nossa sub-região”.

No certame vão estar em prova espumantes produzidos por produtores de Monção e Melgaço, a saber, Anselmo Mendes, Adega do Sossego, Alvaianas, Casa de Canhotos, Dom Ponciano, Dona Paterna, Encosta da Capela, Encosta dos Castelos, Provam, Quinta da Pigarra - Encostas de Melgaço, Quinta das Pereirinhas - Foral de Monção, Quinta do Mascanho, Quinta do Regueiro, Quintas de Melgaço, Soalheiro e Valados de Melgaço. À Festa juntam-se produtores regionais com iguarias como fumeiro, enchidos, queijos e doçaria.

“O evento, de entrada livre, acontece no Largo do Mercado Municipal. Para além do espaço dedicado aos stands dos produtores, os visitantes terão à sua disponibilização uma área de restauração, que conta com 108 lugares sentados”, informa aorganização.

Nesta edição, a Festa do Espumante inclui momentos de showcooking com chefs e restaurantes locais, destacando a tradição gastronómica de Melgaço, harmonizando-a com espumantes de alvarinho da região. Os showcookings, moderados pelo chef Marco Gomes, pretendem revelar a diversidade dos sabores locais com pratos típicos. “A proposta gastronómica ganha assim uma autenticidade ímpar ao ser conduzida pelos agentes do território. Teremos, com toda a certeza, uma conexão mais autêntica entre o visitante e o terroir”, garante Manoel Batista.

No que toca à restauração, a Tasquinha da Portela convida a saborear o Bife de presunto à Melgaço, acompanhado pelo espumante de alvarinho Dona Paterna. A sobremesa fica entregue ao queijo da Prados de Melgaço. O restaurante Miradouro do Castelo propõe a Costeleta de cachena com migas, harmonizada com o espumante Alvaianas. A finalizar a experiência, a Recordações d’ Outrora apresentará as queijadas melgacenses.

O restaurante O Brandeiro apresentará a Iguaria de carne cachena bio, harmonizada com o espumante Valados de Melgaço. A sobremesa será o tradicional Bucho doce, uma especialidade da Delícias de Alvaredo.

Por seu turno, o restaurante Miracastro servirá um Arroz caldoso de tortulhos com enchidos de Melgaço, harmonizado com o espumante Quintas de Melgaço. A jornada de sabores termina com as roscas de Melgaço, da Recordações d’ Outrora.

Outro destaque do evento será a mesa-redonda, sob o tema “Denominação de Origem (DO) Monção & Melgaço – Como valorizar o território”, conduzida pelos enólogos da região Luís Cerdeira, Anselmo Mendes e Márcio Lopes, com moderação de Joana Santiago (APA - Associação de Produtores de Monção e Melgaço), que irão trocar ideias e explorar novas estratégias de valorização do território, com vista a maximizar o potencial da DO.

Haverá ainda uma prova comentada, pela enóloga Patrícia Peixoto, que se debruçará na temática “O incrível mundo dos espumantes”. A especialista promete guiar os visitantes numa descoberta aprofundada das características e harmonizações do espumante de alvarinho, oferecendo ao público uma experiência educativa e sensorial.

No programa para profissionais, destaca-se o painel com o especialista internacional em vinhos Michael A. Schaefer - CWE (Certified Wine Educator), que abordará as oportunidades de comercialização no mercado americano. «Este será um momento relevante para os profissionais do setor, visando expandir (ainda mais) o reconhecimento dos nossos vinhos além-fronteiras.», atenta Manoel Batista.

Durante os três dias, o evento oferecerá animação cultural variada com apresentações musicais de artistas locais e convidados. Na sexta-feira os espetáculos serão protagonizados por Nuno Casais - "One Man Show" e pelo DJ Martim Azevedo e no sábado pelos grupos Hourglass - Duo Áurea & Teófilo e Smells like 90’s.

O domingo será dedicado aos artistas locais: o "Palco para Melgaço" apresenta um espetáculo que celebrará o talento e a identidade cultural de Melgaço, com Paulo Pires, Maria Pires & Luís Pires; Bruno Pereira & Andréa Domingues; Nélson Dias & Guillaume Carvalho; e 7 em Palco.