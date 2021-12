A primeira paragem é no Jardim das Vinhas, em Palmela. Ali, os participantes têm a oportunidade de percorrer uma rota circular pedestre que, ao longo de 11,5 km (com a duração de três horas), passa pelas adegas de Fernão Pó, Filipe Palhoça Vinhos, Casa Ermelinda Freitas, Casa DUPÓ e Quinta do Monte Alegre. Numa pequena rota, os participantes visitam ainda o Montado de Sobro e o Sobreiro de Águas de Moura.

No Museu do Vinho e da Vinha, em Bucelas, concentram-se diversas atividades inspiradas na produção e no vinho característico da região. Ali, pode-se encontrar dois espaços distintos: uma área de exposição permanente, onde se aprende as principais fases de trabalho da vinha e os meios tradicionais de produção do vinho; e um mezanino reservado para exposições temporárias, cujo teor se desenvolve sempre em torno da temática do vinho. Tem também um centro de interpretação ligado à história das Guerras Peninsulares.

A Bacalhôa Vinhos de Portugal sugere a visita a três exposições na adega localizada em Azeitão, a que se segue um momento reservado à degustação de vinhos. Para além da adega, o Palácio da Bacalhôa também está disponível para visitas.

O Museu do Vinho e da Vinha funciona com o seguinte horário: terça a domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Adega/Museu Bacalhôa abre diariamente entre as 10h00 e as 18h30.