A 1990 Premium Wines, a divisão do grupo Global Wines dedicada aos vinhos de alta gama, acaba de lançar no mercado um original rosé, especificamente pensado para a época de inverno.

Trata-se do Casa de Santar Reserva Rosé 2020, o primeiro single estate desta marca do Dão na categoria rosé que, com uma produção limitada a 3500 garrafas, transporta consigo os valores de uma secular paixão pela terra, integrando um conjunto exclusivo de vinhos cultivados naquela que é a maior vinha contínua de Portugal.

“Pedimos à nossa equipa de enologia que elaborasse um rosé diferente, com personalidade, que se identificasse com a época de inverno, distinguindo-o dos seus congéneres. Deste desafio resulta este elegante Reserva Rosé, da colheita de 2020 das nossas vinhas de Santar, um vinho mais gastronómico, cuja originalidade e características distintivas fazem dele uma experiência verdadeiramente surpreendente”, salienta Vitor Castanheira, CEO da 1990 Premium Wines.

créditos: 1990 Premium Wines

O novo Casa de Santar Reserva Rosé 2020 é um vinho produzido exclusivamente a partir da casta Touriga Nacional, de perfil seco, complexo e de grande estrutura, estagiado e fermentado durante três meses em barricas de carvalho francês de segundo uso.

É um rosé com uma cor rosada definida, sendo um vinho bastante fresco e frutado, de aroma intenso onde se salientam ligeiras notas de frutos vermelhos frescos. Sendo aconselhado como aperitivo, é, no entanto, um vinho muito gastronómico, harmonizando perfeitamente com pratos mais sofisticados ou peixes e carnes brancas e vermelhas grelhadas.

O Casa de Santar Reserva Rosé 2020 (14€) está disponível numa edição limitada de apenas 3500 garrafas. Pode ser encontrado nas melhores garrafeiras nacionais ou na loja online de 1990 Premium Wines, em 1990.wine.