De forma a proporcionar um Natal ainda mais delicioso aos seus residentes e clientes, a Quinta do Lago volta a trazer os seus Cabazes de Natal: este é um serviço personalizado, cujas encomendas deverão ser feitas com 48h de antecedência e levantadas diretamente no Clubhouse da Quinta do Lago, de 17 a 24 de dezembro, entre as 10h00 e as 14h00.

O pedido é feito online e não poderia ser mais simples: basta escolher os seus ingredientes preferidos a incluir nesta refeição composta por três pratos. Entre várias opções, encontrará peru recheado, vitela assada, Wellington de abóbora manteiga, batata assada no forno com banha de pato e muito mais.

Cabazes de Natal Quinta do Lago créditos: Quinta do Lago

Toda a comida está pré-confecionada pelos Chefs do resort, pronta a cozinhar e vem acompanhada de instruções de confeção. As porções são idealizadas para grupos de até 10 pessoas.

Boxing Day e Ano Novo. As celebrações esperam por si

Depois de um Natal em casa, com uma refeição deliciosa, dirija-se no dia 26 de dezembro ao Dano’s para celebrar o Boxing Day, o costume natalício inglês / irlandês que prolonga a festa no resort. Assista aos jogos do Boxing Day Premier League com a companhia das cervejas Guinness ou Hop 1 e um brunch saboroso para toda a família.

Além disso, caso ainda não tenha planos para a Passagem de Ano, a Quinta do Lago conta com quatro celebrações nos restaurantes Bovino Steakhouse, Casa Velha, Casa do Lago e Dano's.

A música ao vivo será tão boa como a comida e a noite promete sofisticação com fogo de artifício e muita animação à mistura que garantem uma celebração em grande quando o relógio bater as 12 badaladas.

Para a primeira refeição de 2022, o Brunch de Ano Novo no Dano’s espera por si – sejam pratos para partilhar ou pequenos petiscos, este brunch é a sua entrada de pé direito no novo ano.

Todas estas atividades são organizadas seguindo todas as medidas e orientações da DGS em vigor, de forma a garantir a segurança de todos.