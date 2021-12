Natal e Passagem de Ano no Algarve com buffet, ceia e bar aberto

Para a Consoada que se aproxima, o hotel cinco estrelas NAU São Rafael Atlântico idealizou um Buffet de Natal composto por mesa de pratos frios, de quentes e de acompanhamentos, sopa, estação de show cooking, guarnições e as sobremesas.

Ainda que num formato buffet, não faltará à mesa o Bacalhau Cozido com todos, o Cabrito assado no forno e mesmo o Polvo suado, complementado por outras sugestões disponíveis. A gulosa mesa das sobremesas será farta em Farófias, Filhós, Mexidos de Leite, Arroz-doce, Azevias, Leite creme queimado, Tronco de Natal, Sonhos, Torta de laranja, Tarte de amêndoa à Algarvia e D. Rodrigo.

O serviço de buffet de Consoada do NAU São Rafael Atlântico está disponível a partir de 65 euros por adulto (com bebidas incluídas). Crianças entre os 3 e 12 anos contam com desconto de 50%. O alojamento para essa noite está disponível a partir de 77 euros em quarto duplo standard.

Vista panorâmica sobre o NAU São Rafael Atlântico.

Já para aquela que é uma das noites mais longas do ano, a unidade do grupo NAU Hotels & Resorts preparou um programa especial que se inicia pelas 19h00 com um Cocktail de Boas-vindas, a que se segue o jantar de gala com música ao vivo, que conta com a opção de menu standard, vegan e a infantil para crianças até aos 6 anos de idade.

Pouco antes da meia-noite, os clientes são convidados a fazer a contagem regressiva para a entrada em 2022 no bar panorâmico do hotel, a partir de onde poderão fazer os seus desejos com as passas que serão servidas e brindar ao Ano Novo enquanto assistem ao fogo de artifício. Pela 1h00 é servida a ceia. Até às 2h00 os comensais contam com bar aberto com a mesma seleção de bebidas servidas ao longo do jantar e espumante.

O programa de Passagem de Ano do NAU São Rafael Atlântico está disponível por 150 euros por adulto. As crianças entre os 3 e os 12 anos de idade contam com um desconto de 50% no valor do programa. O alojamento para essa noite está disponível a partir de 135 euros em quarto duplo standard.

As reservas podem fazer-se através do telefone 213 007 009 ou e-mail bookings@nauhotels.com