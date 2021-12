Sem festa nas ruas, o final do ano de 2021 e a chegada de 2022 serão certamente celebrados, mais do que nunca, em casa e, por este motivo, nada melhor do que desfrutar do menu de 44 peças idealizado pelo Sushi At Home especialmente para a ocasião, convidando amigos e familiares a festejarem a data com uma opção de ceia mais confortável e prática.

Neste menu, as opções gastronómicas de inspiração japonesa passam pelo mais puro sushi com o sashimi e até pelas novidades menos calóricas com os low maki, para festejar com os amigos mais próximos o que 2021 teve de bom e entrar num novo ano com o pé direito.

Numa combinação de sabores e texturas, o menu passagem do ano compõe-se por três tradicionais nigiris de salmão e três nigiris de salmão braseado, oito peças de sashimi de atum e salmão, oito gunkan de quatro variedades como o gunkan pop – que inclui salmão crunchy no topo –, o gunkan de salmão braseado, o de salmão e philadelphia e ainda o de salmão e abacate, dois hossomakis, dois lowmakis e dois uromakis de tempura de gambas e ainda dezasseis peças quentes como incríveis crepes vegetais, gyosas de frango e vegetarianas, crispy de salmão e de camarão e ainda seis hot rolls resultando num total de 44 peças.

Disponível para take away entre as 12h e as 20h e para entrega entre as 12h e as 20h30 do dia 31 de dezembro de 2021, este menu de 38€ promete a melhor despedida de 2021 e a receção mais indulgente do novo ano de 2022.